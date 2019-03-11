У зеленому пальті та на підборах: Меган Маркл відвідала посольство Канади

Герцогиня Сассекська, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, не припиняє дивувати громадськість своїм активним способом життя. Меган Маркл прийшла на святкування Дня Співдружності націй у стильному брендовому вбранні та на підборах.

Вагітну герцогиню супроводжував її чоловік, принц Гаррі. Він делікатно підтримував Меган Маркл, що виглядало дуже зворушливо. Окрім цього, внук Її Величності залюбки ставав до бесіди з британцями та представниками дипустанови.

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The Duke and Duchess of Sussex are marking #CommonwealthDay by celebrating the diverse community of Canadians living around the UK.



Le duc et la duchesse de Sussex marquent la #JournéeduCommonwealth en célébrant les diverses communautés de Canadiens habitant le R.-U. pic.twitter.com/oc8LcjLW40 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 березня 2019 р.

Офіційна подія відбулась у посольстві Канади, що розташоване в центрі Лондона. Біля будівлі представників королівської родини зустріли з червоно-білими прапорами. Не менш яскраво пройшла і сама зустріч: герцоги Сассекські взяли участь у приготуванні традиційних солодощів taffy maple та урочистому концерті за участю талановитих канадців, які живуть і навчаються у Великобританії.

Joining young Canadians demonstrating the Canadian spring tradition of making maple taffy.



En compagnie des jeunes Canadiens qui célèbrent la tradition printanière canadienne de la tire d’érable. #CommonwealthDay #ConnectedCommonwealth pic.twitter.com/Thpbnn9gB6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 березня 2019 р.

Привернула увагу ЗМІ і ефектна поява герцогині Сассекської на події. Перед камерами вона постала у зеленому стильному пальті з чорними прикрасами від A/W19, сукні такого ж кольору та взутті на підборах. Через вітряну погоду вагітна Меган Маркл зібрала волосся у зачіску та зробила ледь помітним макіяж. Виглядала вона приголомшливо.



Принц Гаррі супроводжував свою дружину / Getty Images

Вагітна Меган Маркл / Instagram / @royalfamily.news