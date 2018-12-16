У жакеті на голе тіло: розкута Емілі Ратажковскі знялася у чуттєвій фотосесії

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Американська супермодель Емілі Ратажковскі підкорила серця шанувальників у соціальних мережах новими звабливими знімками.

Нові фото Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Ратажковскі позувала в об'єктиві знаменитого фотографа Тома Ньютона. Для зйомки модель одягнула чорний жакет plus-size, штани у тон та білі кросівки. Волосся Емілі зібрала в акуратний хвіст та доповнила образ ніжним макіяжем з акцентом на губи.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @tomtakesphotoss

 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @tomtakesphotoss


Емілі Ратажковскі / Instagram @tomtakesphotoss

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 канал
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