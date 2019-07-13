У жовтій сукні з запахом: стильний вихід Піппи Міддлтон у Вімблдоні

Молодша сестра герцогині Кембриджської Піппа Міддлтон, яка у жовтні 2018 року народила первістка – сина Артура, відвідала Вімблдонський турнір разом з чоловіком Джеймсом Меттьюзом.

Вімблдонський тенісний турнір цього року розпочався 1 липня і триватиме до 14 липня 2019 року. Для заходу сестра Кейт Міддлтон одягнула жовту сукню з запахом у квітковий принт.

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До слова, представникам королівської сім'ї вдягати схожі сукні досить небезпечно, адже можна потрапити в курйозні ситуації. До прикладу, через вітер поділ сукні Піппи піднявся. Відтак папараці змогли сфотографувати стрункі ноги молодшої сестри герцогині Кембриджської.



Джеймс Меттьюз і Піппа Міддлтон / Getty Images

Крім того, не менш цікавим в образі виглядало глибоке декольте дружини Джеймса Меттьюза. Завершила "аутфіт" Піппа білими босоніжками на стійких підборах, сонцезахисними окулярами і маленькою білою сумкою, яка прикрашена бісером.



​Джеймс Меттьюз і Піппа Міддлтон / Getty Images



​Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Getty Images



Піппа Міддлтон / Getty Images