У жовтому плащі: Катя Осадча похизувалася яскравим образом

Популярна українська телеведуча Катя Осадча ледь не щодня ділиться з прихильниками різноманітними весняними образами, які пасуватимуть кожній жінці. Днями зірка опублікувала фотографію, де постала у яскравому жовтому плащі.

Катя радіє теплим весняним дням і, незважаючи на карантин, не падає духом. А поки є можливість приміряє красиві вбрання вдома та демонструє, як виглядати красиво та бути впевненою в собі. Днями на її особистій інстаграм-сторінці з'явилася серія сонячних фото.

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Катерина Осадча на телеекранах завжди постає вишуканою та елегантною. Для домашніх фотозйомок вона обирає легкі та ніжні вбрання та надає перевагу природному макіяжу. Проте бувають винятки, коли її образи не лише милі, а й яскраві.

На чергових кадрах зірка зображена в автомобілі. Вона одягнена в сукню з квітковим принтом та яскраво-жовтий плащ. Таке вбрання телеведуча поєднала із білими кросівками. Її вуха прикрашають великі сережки.

Волосся Катерина вклала в ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Катя Осадча за кермом / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча у жовтому плащі та кросівках / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча продемонструвала яскравий образ / Instagram / @kosadcha