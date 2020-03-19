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У зірки "Гри престолів" Індіри Варми діагностували коронавірус

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Індіра Варма захворіла на коронавірус / www.theatrehd.ru

Хоч зйомки фільмів та світські заходи в Голлівуді скасували через пандемію, знаменитості все ж не застраховані від коронавірусу. Стало відомо, що зірка "Гри престолів" Індіра Варма захворіла на COVID-19. У серіалі акторка зіграла роль Еллари Сенд – коханки Оберіна Мартелла і мати кількох дітей.

У середу, 18 березня, Індіра Варма розповіла прихильникам у блозі, що погано почувається. Через це акторка скасувала репетиції постановки "Чайка", в якій вона грає із знаменитою колегою Емілією Кларк. Як повідомляє The Daily Mail, діагноз поставили одразу після зроблених тестів. 

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"Залишайтесь у безпеці, будьте здорові та добрі до ближніх", – звернулась Індіра Варма до прихильників. 

У постановці "Чайка" також брали участь Темзін Аутуейт, Роберт Гленістер, Денні Ашок, Томас Харріс та інші актори. Всі вони пройдуть обстеження та наразі перебувають на карантині. 

Так сумно, що наші і багато інших постановок у всьому світі скасували через пандемію. Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо всіх вас і уряд підтримати нас. "Чайка", як птах фенікс, встане з попелу,
– додала вона, показавши фото з колегами.


Індіра Варма захворіла на коронавірус / Twitter / @Indyv9

Відомо, що Індіра Варма оголосила про свій діагноз за два дні після того, як її колега по "Грі престолів" Крістофер Хівью також захворів на COVID-19. Окрім цього, інфіковані коронавірусом Том Генкс та Рита Вілсон, Ідріс Ельба, Ольга Куриленко та інші знаменитості. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Гра престолів LifeStyle Зіркові хвороби Голлівуд
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