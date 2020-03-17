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У зірки "Гри престолів" Крістофера Гів'ю виявили коронавірус

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Крістофер Гів'ю захворів на коронавірус / redanianintelligence.com

У норвезького актора Крістофера Гів'ю, відомого своїми ролями Тормунда у "Грі престолів" і Родоса у фільмі "Форсаж-8", виявили коронавірус. Нині він з сім'єю перебуває на самоізоляції у рідній Норвегії.

Про позитивний тест на коронавірус сам актор повідомив у своєму інстаграмі.

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Усім привіт з Норвегії! Вибачте, що повинен сказати це, але сьогодні мій тест на коронавірус виявився позитивним. Моя сім'я і я самоізолюємося вдома стільки, скільки це буде потрібно,
– розповів Крістофер Гів'ю.

Він також запевнив, що з його здоров'ям усе гаразд, а інфекція проявляється лише незначними симптомами простуди. Оскільки для декого вірус може бути згубним, актор закликав дотримуватися кількох речей:

  • постійно мити руки з милом;
  • триматися від інших на відстані 1,5 метра;
  • відправитися на карантин.

"Просто робіть усе можливе, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Разом ми можемо боротися з ним і запобігти кризі у наших лікарнях", – наголосив зірка "Гри престолів".

Крім того, він закликав усіх піклуватися одне про одного та відвідати сайт Центру контролю за захворюваннями Норвегії і слідкувати правилам безпеки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency

Допис, поширений Kristofer Hivju (@khivju)

Хто такий Крістофер Гів'ю?Норвезький актор, продюсер і сценарист найбільш відомий за серіалом "Гра престолів", де він зіграв роль Тормунда – смерті велетнів. Крім того, зіграв роль Конора Роудса у серіалі "Форсаж-8" та планував зіграти у серіалі "Відьмак".

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16 березня
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини LifeStyle Здоров'я Коронавірус Covid-19 Гра престолів LifeStyle Кіно
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