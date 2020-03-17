У зірки "Гри престолів" Крістофера Гів'ю виявили коронавірус

У норвезького актора Крістофера Гів'ю, відомого своїми ролями Тормунда у "Грі престолів" і Родоса у фільмі "Форсаж-8", виявили коронавірус. Нині він з сім'єю перебуває на самоізоляції у рідній Норвегії.

Про позитивний тест на коронавірус сам актор повідомив у своєму інстаграмі.

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Усім привіт з Норвегії! Вибачте, що повинен сказати це, але сьогодні мій тест на коронавірус виявився позитивним. Моя сім'я і я самоізолюємося вдома стільки, скільки це буде потрібно,

– розповів Крістофер Гів'ю.

Він також запевнив, що з його здоров'ям усе гаразд, а інфекція проявляється лише незначними симптомами простуди. Оскільки для декого вірус може бути згубним, актор закликав дотримуватися кількох речей:

постійно мити руки з милом;

триматися від інших на відстані 1,5 метра;

відправитися на карантин.

"Просто робіть усе можливе, щоб зупинити розповсюдження вірусу. Разом ми можемо боротися з ним і запобігти кризі у наших лікарнях", – наголосив зірка "Гри престолів".

Крім того, він закликав усіх піклуватися одне про одного та відвідати сайт Центру контролю за захворюваннями Норвегії і слідкувати правилам безпеки.

Хто такий Крістофер Гів'ю?Норвезький актор, продюсер і сценарист найбільш відомий за серіалом "Гра престолів", де він зіграв роль Тормунда – смерті велетнів. Крім того, зіграв роль Конора Роудса у серіалі "Форсаж-8" та планував зіграти у серіалі "Відьмак".