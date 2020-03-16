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У зірки "Месників" Ідріса Ельби діагностували коронавірус

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Ідріс Ельба заразився коронавірусом / Twitter / Idris Elba

Відомий голлівудський актор, найсексуальніший чоловік планети 2018 року Ідріс Ельба потрапив до числа тих знаменитостей, які потерпіли від коронавірусу. Про це він повідомив сьогодні, 16 березня.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, є настільки небезпечною, що від неї не в силах вберегтися ні звичайній людині, ні знаменитості. Недуга вже встигла зачепити не одну зірку, в тому числі й улюбленця мільйонів, зірку культової стрічки "Месники" Ідріса Ельбу. Про це актор повідомив на своїй сторінці в твіттері. 

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Спершу Том Генкс, потім Ольга Куриленко, тепер Ідріс Ельба. Новий вірус Covid-19 є безжальним і байдуже чи то проста людина, чи всесвітньо відомі зірки – уникнути хвороби важко, потрібно дуже добре дбати про себе. 

Ідріс не впадає у відчай та не панікує, вірить в те, що зовсім скоро одужає і закликає шанувальників берегти себе та своїх рідних. Також 47-річний актор пообіцяв повідомляти їм про свій стан. 

Цього ранку я пройшов тест на COVID-19, він виявився позитивним. Почуваюся добре, у мене поки немає симптомів, але я перебуваю в ізоляції з тих пір, як дізнався, що можу бути інфікований вірусом,
– написав в публікації Ельба.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі діагностували 169 387 випадків зараження коронавірусом та 6 513 смертей. Більш, ніж 77 тисячам людей вдалося одужати. В Україні наразі підтверджено 5 випадків інфікування та 1 летальний випадок. 

Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео 24 каналу

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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