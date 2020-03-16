У зірки "Месників" Ідріса Ельби діагностували коронавірус

Відомий голлівудський актор, найсексуальніший чоловік планети 2018 року Ідріс Ельба потрапив до числа тих знаменитостей, які потерпіли від коронавірусу. Про це він повідомив сьогодні, 16 березня.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, є настільки небезпечною, що від неї не в силах вберегтися ні звичайній людині, ні знаменитості. Недуга вже встигла зачепити не одну зірку, в тому числі й улюбленця мільйонів, зірку культової стрічки "Месники" Ідріса Ельбу. Про це актор повідомив на своїй сторінці в твіттері.

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Спершу Том Генкс, потім Ольга Куриленко, тепер Ідріс Ельба. Новий вірус Covid-19 є безжальним і байдуже чи то проста людина, чи всесвітньо відомі зірки – уникнути хвороби важко, потрібно дуже добре дбати про себе.

Ідріс не впадає у відчай та не панікує, вірить в те, що зовсім скоро одужає і закликає шанувальників берегти себе та своїх рідних. Також 47-річний актор пообіцяв повідомляти їм про свій стан.

Цього ранку я пройшов тест на COVID-19, він виявився позитивним. Почуваюся добре, у мене поки немає симптомів, але я перебуваю в ізоляції з тих пір, як дізнався, що можу бути інфікований вірусом,

– написав в публікації Ельба.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Зазначимо, станом на 16 березня у світі діагностували 169 387 випадків зараження коронавірусом та 6 513 смертей. Більш, ніж 77 тисячам людей вдалося одужати. В Україні наразі підтверджено 5 випадків інфікування та 1 летальний випадок.

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