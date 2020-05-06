У зірки серіалу "Бідна Настя" Петра Красілова виявили коронавірус, – ЗМІ

Російський актор Петро Красілов, найбільш відомий за серіалами "Бідна Настя" та "Не родись красивою", інфікований COVID-19. Чоловік здав тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

За даними телеграм-каналу Mash, Петро Красілов звернувся до медиків у вівторок, 5 травня. Актор викликав швидку медичну допомогу, оскільки відчув різке погіршення здоров'я. Спершу зірці серіалів зробили комп'ютерну томограму легенів, після чого взяли проби на коронавірус, які виявились позитивними.

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Наразі Петро Красілов самоізолювався у своєму помешканні в Москві. Ймовірно, у госпіталізації актора не було потреби.

Як відомо, Росія потерпає від коронавірусу. Станом на 6 травня, кількість інфікованих там становить 165 929 людей. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1537 хворих. Найбільше заражених в Москві (+5858 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+829), Петербурзі (+312).



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу