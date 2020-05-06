24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

У зірки серіалу "Бідна Настя" Петра Красілова виявили коронавірус, – ЗМІ

-
Петро Красілов захворів на коронавірус
Петро Красілов захворів на коронавірус / novostivmire.com

Російський актор Петро Красілов, найбільш відомий за серіалами "Бідна Настя" та "Не родись красивою", інфікований COVID-19. Чоловік здав тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

За даними телеграм-каналу Mash, Петро Красілов звернувся до медиків у вівторок, 5 травня. Актор викликав швидку медичну допомогу, оскільки відчув різке погіршення здоров'я. Спершу зірці серіалів зробили комп'ютерну томограму легенів, після чого взяли проби на коронавірус, які виявились позитивними. 

Читайте також: Оля Полякова заявила, що мала симптоми COVID-19: У мене був просто шок

Наразі Петро Красілов самоізолювався у своєму помешканні в Москві. Ймовірно, у госпіталізації актора не було потреби. 

Як відомо, Росія потерпає від коронавірусу. Станом на 6 травня, кількість інфікованих там становить 165 929 людей. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1537 хворих. Найбільше заражених в Москві (+5858 осіб за останню добу), Підмосков'ї (+829), Петербурзі (+312).


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Зіркові хвороби Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Росії LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У роботах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
сьогодні , 15:30 У роботах можу поговорити з глядачем про те, що мене турбує: інтерв'ю з Ахтемом Сеітаблаєвим
Христина Кобак
Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
сьогодні , 10:15 Від ловеласа до шахрая: найкращі ролі Джорджа Клуні, які підкорили світ
Юлія Михайлова
Фільми-казки для захопливого вечора з дітьми: 7 найкращих новинок Голлівуду
5 травня , 18:00 Фільми-казки для захопливого вечора з дітьми: 7 найкращих новинок Голлівуду
Юлія Михайлова