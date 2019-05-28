У знаменитому Бельведері з'явиться аудіогід українською мовою

Знаменитий палацовий комплекс Бельведер у Відні працює над аудіогідом українською мовою. Він з'явиться влітку 2019 року – в липні або серпні.

Як зазначив посол України в Австрії Олександр Щерба, українська сторона вже узгодила текст угоди з директором музею Вольфгангом Бергманном.

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У Бельведері зазвучить українська мова // Getty Images

За словами дипломата, ініціювала проект Україна. Гроші на нього виділяє "Український інститут". Все тому, що цьогоріч він проводить рік української культури в Австрії. У програму входять презентація українських стрічок на кінофестивалі Let`s CEE, сучасної української опери, організація виставок візуального мистецтва, міжнародні обміни, підготовка каталогів та відеоконтенту про українську культуру, запуск курсів української мови за кордоном.

Що таке "Український інститут"? Це установа, заснована МЗС України у 2017 році. Її мета – популяризувати культуру України за кордоном, налагоджувати міжнародні культурні зв'язки між людьми та інституціями і створювати можливості для взаємодії українців зі світом. Директором інституту є Володимир Шейко.