У знаменитому будинку Джульєтти безкоштовно поселять туристів: цікаві умови

В Італії однією з найпопулярніших туристичних місць є легендарний будинок Джульєтти. Щороку до Верони вирушають тисячі прихильників романтичної історії, які мріють потрапити всередину маєтку. У 2020 році одній парі таки пощастить провести вечір у знаменитій споруді.

Таку інформацію поширили на офіційній сторінці сервісу оренди житла Airbnb. Організатори пропонують туристам з усього світу виграти одну ніч в легендарному будинку Джульєтти що розташований у романтичному місті Верона. Дату поселення пари вибрали не випадкову: закохані матимуть змогу по-особливому відзначити День Валентина, виконавши цікаву умову.

Цікаво: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують

Пара повинна відправити лист англійською мовою до 2 лютого та переконати організаторів у щирості своїх почуттів. Тільки ті, хто зуміють зачарувати представників конкурсу своєю історією кохання, отримають унікальну можливість провести День закоханих у будинку Джульєтти. На переможців чекатиме вечеря при свічках у стилі Середньовіччя, яку приготує знаменитий шеф-кухар Джанкарло Пербелліні з двома зірками "Мішлен". Окрім цього, пара зможе насолодитись затишним зимовим вечором біля каміна та прочитати особливі листи, які зберігаються в маєтку.



Як виглядає будинок Джульєтти у Вероні / Instagram / @airbnb ​

Як відомо, будинок Джульєтти – одне з найпопулярніших туристичних місць Верони. Щороку мільйони туристів приїжджають сюди, щоб поділитись своєю історією нещасливого кохання або ж безрезультатних пошуків цього почуття. Люди залишають у стіні листи, на кожен з яких відповідають волонтери. Ця традиція стала основою для романтичної комедії "Листи до Джульєтти", яка вийшла у прокат в 2010 році.

Дивіться трейлер до фільму "Листи до Джульєтти": відео