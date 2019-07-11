У золотій накидці на голе тіло: Майлі Сайрус оголила груди на обкладинці глянцю

1189 Читать новость на русском
Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @elleusa

Відома американська співачка та акторка Майлі Сайрус знаменита своїм епатажним стилем та скандальними кліпами. Тож, оголити своє тіло для обкладинки глянцю для 26-річної зірки не склало великих труднощів.

Представники американського глянцю спершу заінтригували прихильників чорно-білим фото з прихованим обличчям, а пізніше здійняли справжній фурор, показавши обкладинку серпневого номера.

Читайте також: Майлі Сайрус випустила скандальний відеокліп Mother's Daughter про фемінізм: відверте відео

На офіційній Instagram-сторінці американського Elle з'явилося дуже гаряче фото 26-річної Майлі Сайрус, яка нещодавно стала героїнею серіалу "Чорне дзеркало".

Співачка та акторка впевнено позувала перед камерою італійського фотографа Mario Sorrenti у сексапільній накидці, подібній до піджака, яку одягнула на голе тіло. Яскравим доповненням її спекотного стилю стали масивні аксесуари та укладка у вільному стилі.

Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @elleusa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

 

blog_ava
Зеленський запропонував люструвати Порошенка, нардепів і міністрів, що працювали з 2014 року
сьогодні
6048
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Майлі Сайрус
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ірина Федишин: "Я дуже щаслива, що маю хороший тил"
сьогодні 19:23 Ірина Федишин: "Я дуже щаслива, що маю хороший тил"
685
"Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
сьогодні 16:04 "Людина-павук: Далеко від дому" – те, що залишилося від Месників
Юлія Ліпенцева 493
Жива легенда італійської моди: шлях до успіху Джорджо Армані
сьогодні 11:05 Жива легенда італійської моди: шлях до успіху Джорджо Армані
Анастасія Кушпіт 797
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
10 липня 17:04 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
2762
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
9 липня 21:01 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 977
Новини
Більше новин
Залиште відгук