У золотій накидці на голе тіло: Майлі Сайрус оголила груди на обкладинці глянцю
Відома американська співачка та акторка Майлі Сайрус знаменита своїм епатажним стилем та скандальними кліпами. Тож, оголити своє тіло для обкладинки глянцю для 26-річної зірки не склало великих труднощів.
Представники американського глянцю спершу заінтригували прихильників чорно-білим фото з прихованим обличчям, а пізніше здійняли справжній фурор, показавши обкладинку серпневого номера.
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На офіційній Instagram-сторінці американського Elle з'явилося дуже гаряче фото 26-річної Майлі Сайрус, яка нещодавно стала героїнею серіалу "Чорне дзеркало".
Співачка та акторка впевнено позувала перед камерою італійського фотографа Mario Sorrenti у сексапільній накидці, подібній до піджака, яку одягнула на голе тіло. Яскравим доповненням її спекотного стилю стали масивні аксесуари та укладка у вільному стилі.
Майлі Сайрус / Instagram / @elleusa