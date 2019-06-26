У звабливій білизні: Кім Кардашян сексуально презентувала власний бренд

499 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-річна Кім Кардашян активно працює над створенням власних брендів у різних галузях. Так, для презентації свого останнього проекту відома американська зірка вирішила знятися сама. Вона постала у кадрі у доволі звабливих образах.

Кім Кардашян добре відома своїми пишними формами та любов'ю до пікантних вбрань. Тож, аби полегшити життя дівчатам, які також є володарками красивих стегон, вона створила бренд спідньої білизни, яка стягуватиме недоліки під ефектними сукнями. На своїй Instagram-сторінці Кім Кардашян сексуально представила запуск нового проекту.

Читайте також: В обтислому білому комбінезоні: гарячий образ Кім Кардашян

Вона обрала такий самий шлях презентації власного продукту, як її сестра Кайлі Дженнер та Кортні Кардашян – знялася у рекламній зйомці сама. Так, перед камерами фотографів Кім постала у кількох варіантах спокусливої спідньої білизни. Так, вона позувала у суцільному боді, у топі та асиметричних шортах, а також у топі та трусиках. Завдяки глибоким декольте та вкороченим топам Кім засвітила свої пишні груди та пружний живіт.


Фото: Instagram @kimkardashian

blog_ava
5 речей в гардеробі, які шкодять вашому здоров'ю
сьогодні
7116
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Програма Leopolis Jazz Fest 2019
сьогодні 20:15 Програма Leopolis Jazz Fest 2019
174
Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
25 червня 19:02 Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
1032
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
25 червня 13:01 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
8326
Літати дешево? Як наживаються лоукости
25 червня 11:35 Літати дешево? Як наживаються лоукости
799
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 961
Новини
Більше новин
Залиште відгук