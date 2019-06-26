У звабливій білизні: Кім Кардашян сексуально презентувала власний бренд

38-річна Кім Кардашян активно працює над створенням власних брендів у різних галузях. Так, для презентації свого останнього проекту відома американська зірка вирішила знятися сама. Вона постала у кадрі у доволі звабливих образах.

Кім Кардашян добре відома своїми пишними формами та любов'ю до пікантних вбрань. Тож, аби полегшити життя дівчатам, які також є володарками красивих стегон, вона створила бренд спідньої білизни, яка стягуватиме недоліки під ефектними сукнями. На своїй Instagram-сторінці Кім Кардашян сексуально представила запуск нового проекту.

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Вона обрала такий самий шлях презентації власного продукту, як її сестра Кайлі Дженнер та Кортні Кардашян – знялася у рекламній зйомці сама. Так, перед камерами фотографів Кім постала у кількох варіантах спокусливої спідньої білизни. Так, вона позувала у суцільному боді, у топі та асиметричних шортах, а також у топі та трусиках. Завдяки глибоким декольте та вкороченим топам Кім засвітила свої пишні груди та пружний живіт.



Фото: Instagram @kimkardashian