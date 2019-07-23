У звабливій білизні та топі на голе тіло: Настя Каменських знялась у сексуальній фотосесії

Знаменита українська співачка Настя Каменських після приголомшливого схуднення не припиняє хизуватись перед прихильниками красою свого тіла. 23 липня вона опублікувала серію сексапільних фото, зроблених для глянцю.

Згідно з дописами, які з'явились на офіційній Instagram-сторінці Насті Каменських, зірка прикрасила новий випуск журналу L'Officiel. Прихильники зможуть побачити співачку у стильному топі та легінсах, які підкреслили апетитні форми красуні. Окрім цього, Настя Каменських постане у глянці в сексуальному купальнику з глибоким вирізом та ботфортах.

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Та, мабуть, найгарячішим знімком випуску стане кадр, на якому відома українка приміряла топ без бюстгальтера, злегка засвітивши свої оголені груди. Спекотний образ Настя Каменських доповнила трусами з високою посадкою. Виглядала зірка грайливо, піднявши руки вверх та закривши очі.

Автором пікантної зйомки був фотограф Сергій Васильєв, який вирішив створити знімки у чорно-білих тонах. Артистка позувала перед камерою на столичному даху з виглядом на багатоповерхівки. При цьому Настя Каменських, не соромлячись, приймала дуже сексуальні пози.

Та вже у дописі артистка вирішила надихнути підписників блогу на досягнення своєї мети. Настя Каменських переконала, що наполеглива праця завжди дає результати, а будь-які невдачі – чудовий досвід, що допоможе таки дійти до мрії.

Щоб мрії збувалися, потрібно наполегливо над ними працювати. Поставте собі ціль і йдіть до неї. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся, адже кожен крок робить вас ближче до мрії. Не бійтеся труднощів, вони загартовують характер. І не бійтеся, якщо щось не вийде з першого разу, адже це досвід, завдяки якому ви вчитеся. Будьте наполегливі, не відступайте від своїх цілей і все вийде!

– написала Каменських під одним із фото.