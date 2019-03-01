У звабливому боді і на підборах: Ріанна рекламує колекцію білизни

Знаменита барбадоська співачка Ріанна, яка тривалий час займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, показала шанувальникам у соціальних мережах звабливе фото в елементі одягу з власної колекції.

Спокусливе фото з'явилося на особистій сторінці Ріанни в соціальній мережі Instagram.

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На світлині знаменитість позує у чорному боді зі своєї колекції Savage x Fenty і на туфлях з високими шпильками.

Раніше Ріанна показала ще один стильний образ, який вона підготувала для вечірки. Так, співачка приміряла коротку сукню з воланами, відкритими плечима і леопардовим принтом від французького бренду Alexandre Vauthier Official. Її образ доповнили чорні колготки з босоніжками у тон і яскравий анімалістичний клатч.