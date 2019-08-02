У звабливому чорному боді і гумових чоботах: Розі Хатінгтон-Уайтлі знялася для обкладинки глянцю

32-річна англійська білявка Розі Хатінгтон-Уайтлі обирає сексуальні контрастні образи для зйомок у журналах. Так, у спекотному серпневому номері Harper's Bazaar Taiwan вона постала в екстраординарних образах.

Нові знімки супермоделі представники глянцю Harper's Bazaar Taiwan оприлюднили на офіційній сторінці в Instagram.

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Вона у свою чергу також поділилася кадрами з фотосесії. Серед улюблених знімків Розі Хантігтон-Уайтлі виявилися кілька гарячих світлин.

На одній із них вона вільно позує на стільці, який розмістили посеред білої студії, у чорному боді з відкритим декольте і чокером, який додав неабиякої сексуальності. Незвичайним доповненням образу стали високі гумові чоботи.



Розі Хантігтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

На другому фото вона постала у стильному байкерському костюмі, а на третьому – у білому total look, однак у тих самих чорний чоботах. Проте кожен знімок доповнив звабливий і водночас млосний погляд англійської моделі. На усмішки у фотосесії для серпневого Harper's Bazaar Taiwan Розі Хантінгтон-Уайтлі була не щедрою.



Розі Хантігтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантігтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw Розі Хантігтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw