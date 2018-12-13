У яскравому міні: племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер відвідала Мексику – фото

Знаменита британська модель та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі Кітті Спенсер, яка є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari, показала шанувальникам у соціальних мережах свій відпочинок у Мексиці.

Нові яскраві знімки Кетті опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перше фото, яке показала Спенсер, зроблене у стародавньому місті Теотіуакан.

Стою на піраміді Місяця, поруч з пірамідою Сонця, а позаду мене – "Дорога Мертвих". Стародавнє місто Теотіуакан, чия назва означає "місце, де народилися боги",

– зазначила вона у підписі.

Для виходу модель одягнула рожеві короткі шорти з принтом, які поєднала з сорочкою у тон від австралійського бренду ZIMMERMANN. Свій образ Кітті доповнила білими кросівками, маленькою сумкою і сонцезахисними окулярами.

Згодом Кітті відвідала будинок архітектора Луїса Баррагана в приміському районі Мехіко.