У яскравому міні: племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер відвідала Мексику – фото

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Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram @kitty.spencer

Знаменита британська модель та двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі Кітті Спенсер, яка є офіційним амбасадором італійського бренду прикрас Bulgari, показала шанувальникам у соціальних мережах свій відпочинок у Мексиці.

Нові яскраві знімки Кетті опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перше фото, яке показала Спенсер, зроблене у стародавньому місті Теотіуакан.

Стою на піраміді Місяця, поруч з пірамідою Сонця, а позаду мене – "Дорога Мертвих". Стародавнє місто Теотіуакан, чия назва означає "місце, де народилися боги",
– зазначила вона у підписі.

Для виходу модель одягнула рожеві короткі шорти з принтом, які поєднала з сорочкою у тон від австралійського бренду ZIMMERMANN. Свій образ Кітті доповнила білими кросівками, маленькою сумкою і сонцезахисними окулярами.

 

Згодом Кітті відвідала будинок архітектора Луїса Баррагана в приміському районі Мехіко.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мексика Мода
Джерело: 24 канал
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