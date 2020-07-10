Фільм "Богемна рапсодія" спричинив справжній фурор у світі. Стрічку переглянули мільйони людей, а критики віддали авторам престижні нагороди. Однак один з учасників Queen Роджер Тейлор вже заявив, що проти того, аби у Голлівуді колись знімали сиквел.

Один із засновників легендарного гурту Queen дав інтерв'ю виданню Express. У розмові з журналістами ударник Роджер Тейлор не приховував свого захвату від шаленого успіху "Богемної рапсодії". Водночас від зйомок другої частини біографічного фільму він наполегливо радив би відмовитись.

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За словами Роджера Тейлора, сиквел був би провальним у прокаті, адже з фільмом "Богемна рапсодія" йому було б складно тягатись. Окрім цього, музикант Queen додав, що у Голлівуді також оцінюють всі перспективи, тому кіноманам краще не очікувати на продовження стрічки.

Я не хочу бачити це, бо не думаю, що це хороша ідея. Напевно, якщо щось було успішним, не потрібно обов'язково знімати другу частину. Вважаю, це спрацювало так тільки один раз, наприклад, як це було з "Хрещеним батьком",

– заявив Роджер Тейлор.

Що відомо про сиквел "Богемної рапсодії"

Вперше про зйомки другої частини фільму "Богемна рапсодія" у ЗМІ заговорили у березні 2019 року. Тоді один з продюсерів фільму Руді Долезал та автор кліпів Queen розповів, що стрічка може мати сиквел. За його словами, події мали б відбуватись у липні 1985 року, коли колектив дав благодійний концерт Live Aid. Однак наразі можливі продюсери проєкту не коментують чуток про проєкт, тому малоймовірно, що фільм коли-небудь вийде на екран.

Сама ж "Богемна рапсодія" отримала армію прихильників. Стрічка вийшла у прокат у жовтні 2018 року та стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографу.

У центрі сюжету – історія становлення легендарної групи Queen та її не менш культового фронтмена Фредді Мерк'юрі. Неймовірна харизма і вокальний талант роблять його найуспішнішим музикантом планети. Та коли світова слава охоплює Фредді Мерк'юрі, на нього чекає чимало життєвих потрясінь.