Учасник "Кварталу 95" з'явиться у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019"

У переддень 6 випуску розважального шоу "Танці з зірками 2019" організатори вирішили розсекретити ім'я ведучих балкону. Цього разу зустрічати учасників проєкту будуть двоє знаменитостей, серед яких – учасник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

Згідно з офіційною інформацією, незмінними ведучими шоу будуть Юрій Горбунов і Тіна Кароль. Знаменитий актор та шоумен буде вести проєкт на паркеті та спільно з учасниками очікуватиме на коментарі зіркових суддів "Танців з зірками 2019". А от Тіні Кароль довірили оголошення пар, які представлятимуть неймовірні постановки на "Вечорі кінопрем'єр".

Важливо: Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу

Компанію ведучим складуть актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та експерт шоу "Поверніть мені красу" Анна Буткевич. Це вперше одразу двоє знаменитостей зустрічатимуть учасників проєкту на паркеті, відтак організатори обіцяють дещо неочікувані амплуа ведучих. У мережі припускають, що Євген Кошовий та Анна Буткевич вийдуть у прямий ефір в образах улюблених кіногероїв, однак представники шоу наразі не підтверджують цих здогадок.

Окрім цього, стало відомо, що запрошеними гостями "Танців з зірками 2019" будуть музиканти популярного гурту The Hardkiss. У прямому ефірі колектив вперше презентує свою нову пісню "Жива".

Також на глядачів шоу очікуватиме повернення на паркет ексучасника "Танці з зірками 2019". TAYANNA, MARUV, Серьога або Надія Матвєєва візьмуть участь у постановці однієї пари.

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.