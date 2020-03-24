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Учасник Radiohead відчуває, що хворий на коронавірус, але він не зміг зробити тест

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Едвард О'Браєн / Instagram / @eobofficial

Гітарист британської групи Radiohead Едвард О'Браєн переконаний, що заразився коронавірусом, адже всі його симптоми збігаються з ознаками інфекційного захворювання. Тест йому не вдалось зробити, оскільки сьогодні його не так просто знайти.

51-річний музикант заявив, що весь цей час він перебуває на карантині у будинку в Уельсі, Велика Британія, та вже 10 днів відчуває симптоми, що нагадують грип, але скоріше мають ознаки коронавірусу. Кількома днями раніше він втратив здатність відчувати смак і запах. Про це він розповів в коментарі для видання Uproxx.

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"Я прогуглив це минулої ночі, і це класичні симптоми коронавірусу. Так, я заразився, але я справляюся. Відчуваю себе краще і залишаюся в гарному настрої. Для таких, як я, це просто важкий грип. Я жодним чином не в небезпеці. Я в основному сиджу на вулиці весь день, тому що погода чудова. Це перше сонце, яке у нас з'явилося цієї весни. Все не так погано", – поділився несподіваною новиною О'Браєн.

У своєму інстаграмі чоловік також додав, що не перевірявся на коронавірус, оскільки "дістати тест непросто", і сам він вважає, що тестування слід проводити серед літніх і вразливих членів спільноти.

"Я очікую повного одужання і, звичайно ж, перебуваю в ізоляції", – наголосив гітарист. У коментарях до допису шанувальники побажали йому якнайшвидшого одужання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sending love and strength EDX

Допис, поширений EDward O'Brien (@eobofficial)

 

Варто нагадати, що серед представників шоу-бізнесу на коронавірус захворіли також Том Генкс з дружиною, Ольга Куриленко, Іванка Сахно та інші зірки, але всі вони помалу одужують та повертаються до звичного ритму життя. Про всіх знаменитостей, яких "підкосив" коронавірус – читайте тут.

Станом на 23 березня у світі підтверджено понад 373 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 16 тисяч людей померли, а більше ніж 100 тисяч одужали. В Україні наразі підтвердили 97 випадків інфікування (одна людина одужала) і 3 летальних випадки.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle
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