Учасник шоу "Танці з зірками" Євген Кот одружився на острові Муреа: перші фото з церемонії

Знаменитий танцівник Євген Кот, який спільно з Мішель Андраде боровся за перемогу у проекті "Танці з зірками-2018", одружився. Церемонію він з дружиною Наталією Татаринцевою влаштували на одному із островів, розташованих поблизу Таїті.

Пара узаконила свої стосунки ще в січні 2019 року. Однак, як Євген Кот розповів журналістам Viva, він з коханою захотіли зробити ще й екзотичну церемонію. Для цього подружжя обрало один із найромантичніших островів у Тихому океані – Муреа.

Читайте також: Ірина Білик натякнула на одруження сина та показала його обраницю

Муреа вважається раєм для молодят. За формою острів нагадує серце. Ну, і антураж відповідає романтичному настрою: білосніжний пісок, бірюзова вода, приголомшлива природа, комфортабельні бунгало! Це один із мальовничих островів Французької Полінезії, зробити тут весільний обряд приїжджають пари з усього світу,

– розповів Євген Кот.

Українська пара вирішила підібрати до екзотичного пейзажу лаконічні весільні вбрання. Так, Євген Кот постав перед камерою у білосніжному костюмі з подовженим піджаком, а його наречена Наталія Татаринцева – у сукні з асиметричним вирізом та чималим розрізом на нозі. Вбрання нареченої було прикрашене сріблястим блиском, що додало урочистості її образу.



Екзотичне весілля учасника "Танці з зірками" Євгена Кота / Viva

Та на самій церемонії молодята вирішили не завершувати свій відпочинок. Євген Кот та Наталія Татаринцева оселились в бунгало на березі Тихого океану та влаштували собі медовий місяць. Відпочинок вони поєднали з екстремальними розвагами та поїздками на сусідні острови.

"Ми подорожували по сусідніх островах, це і був наш медовий місяць. Плавали з акулами, годували рибок, спостерігали за смішними маленькими крабиками, яких там дуже багато. Насолоджувалися приголомшливими пейзажами: природа в цих місцях неймовірна, чого тільки варті види пальм! Їли найсмачніше кокосове морозиво за спеціальним рецептом шеф-кухаря готелю. Захоплювалися видом тропічних квітів і жадібно вдихали їх аромат. Це був магічний тиждень, кожну хвилину якого хотілося перетворити у вічність!" – додав Євген Кот.



Євген Кот одружився / Viva

Що відомо про стосунки Євгена Кота?Вперше про одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він зробив таємну церемонію та показав у мережі обручки. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Пара познайомилась ще на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками.



На час знайомства Наталія Татаринцева була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.