Учасник шоу "Танці з зірками" Євген Кот одружився: з'явились нові фото з екзотичного весілля

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Євген Кот і Наталія Татаринцева одружились: фото з весілля
Євген Кот і Наталія Татаринцева одружились: фото з весілля / Instagram / @kot_jenya

Відомий український танцівник Євген Кот та його кохана Наталія Татаринцева одружились вкінці травня 2019 року. Закохані обрали екзотичний острів, а у мережі з'явились нові кадри їхнього екзотичного весілля.

Як відомо, Євген Кот одружився ще у січні 2019 року. Проте пара вирішила не влаштовувати розкішне весілля в Україні, обравши більш екзотичну церемонію. Закохані вирушили до одного з найромантичніших островів у Тихому океані – Муреа, який розташований поблизу Таїті. 

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Для журналу Viva новоспечене подружжя передало всього кілька фото з самої церемонії. Тепер же Євген Кот і Наталія Татаринцева опублікували серію святкових кадрів, зроблених на острові. 

На кадрах можна більше розгледіти весільні вбрання наречених. Зокрема, видно, що танцівниця обрала для весілля сукню в стилі сонячних Гаваїв. Вбрання Наталія Татаринцева замовила у бренду Komashnya. Образ дівчини був досить пікантним із глибоким декольте та розрізом на нозі. Водночас Євген Кот позував поряд з коханою у білих штанах та подовженій сорочці. 


Екзотичне весілля Євгена Кота на Таїті / Instagram / @kot_jenya

Окрім цього, пара поділилась відео з самої церемонії. Там новоспечене подружжя позувало у традиційних для острова віночках, які танцівниці одягнули їм на шию та голову. Після одруження Євгена Кота та Наталію Татаринцеву засипали пелюстками квітів, що виглядало дуже романтично. Обряд вінчання проводили місцеві житі, одягнуті, як вожді племені. 

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Що відомо про стосунки Євгена КотаВперше про одруження танцівника і режисера Євгена Кота стало відомо у січні 2019 року. Тоді він зробив таємну церемонію та показав у мережі обручки. Обраницею Євгена Кота стала спортсменка, семикратна чемпіонка України з художньої гімнастики і чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева. Пара познайомилась ще на зйомках "Україна має талант", де танцівник допомагав дівчині з постановками.

На час знайомства Наталія Татаринцева була заміжньою. Однак взаємні почуття змусили її подати документи на розлучення. До весілля закохані прозустрічались 4 роки.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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