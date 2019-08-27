Учасник студії "Квартал 95" Артем Гагарін презентував україномовну пісню: відео

Популярний ведучий та учасник "Квартал 95" Артем Гагарін оприлюднив першу у своєму репертуарі україномовну пісню. Трек артист презентував до Дня Незалежності.

Презентація ролика "Танцюй, Україно" відбулась на YouTube-каналі Артема Гагаріна та одразу ж привернула увагу меломанів. Все тому, що в lyric-відео постало чимало зірок вітчизняного шоу-бізнесу та спорту. Зокрема, Євген Кошовий, DZIDZIO, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Світлана Тарабарова, група OnIOna, Влад Яма, Олександр Скічко, Юрій Корявченков, група Magic Five, Олександр Зінченко, Макс Єжов, Денис Христов, Юрій Горбунов, Євген Кот. Кожен із них отримав особливі стрічки для декламування.

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Вперше трек "Танцюй, Україно" прихильники Артема Гагаріна почули під час щорічного фестивалю "KvartalFEST" у 2018 році. За рік після прем'єри артист вирішив створити ефектний ролик, який поступово підкорює мережу.

"Дуже хотілося написати патріотичну пісню про Україну, але без будь-якої "шароварщини", щоб вона була сучасною, але при цьому просякнутою українським колоритом. Ця пісня була написана ще рік тому, спеціально до Дня Незалежності. Упродовж року люди, які чули її, питали мене, де її можна знайти, завантажити, але трек так і залишався в архівах. А зараз, мені здається, настав час презентувати її публіці", – поділився Артем Гагарін.

Дивіться кліп до пісні Артема Гагаріна "Танцюй, Україно": lyric-відео

Артем Гагарін – "Танцюй, Україно": текст пісні

Моя країна – це край, де сходить сонце.

Тут люди щирі до знайомих… і незнайомців,

Тут файні хлопці і бомбезні тут дівчата,

А в тих дівчат чудові чорні очі-оченята.

В нас море є, і є у нас Карпати,

В нас є Дніпро і тому ми з тобою такі багаті

Приспів:

Моя країна – це калини дивоцвіт.

Моя країна – це Шевченка заповіт.

Моя країна буде знана на весь світ.

Мою країну розкачає зараз біт.

Танцюй, Україно, під звуки трембіт!

Танцюй, Україно, під звуки трембіт!

Одна країна – та запитань багато

Чому? Навіщо? Хто? А, може, то не варто?

Одна країна і одне над нами небо.

Щоб щось змінити, починати тільки з себе треба.

В нас буде все, усе і навіть більше,

Як зрозуміємо, що за інших ми нічим не гірші.

Приспів:

В моїй країні врешті буде все як слід.

В моїй країні назавжди розтане лід.

Мою країну разом з заходу на схід

Єднає зараз вже знайомий сердцю біт.

Танцюй, Україно, під звуки трембіт!

Танцюй, Україно, під звуки трембіт!