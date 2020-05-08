Учасники гурту TVORCHI зізналися, що думають про секс із прихильницями

Популярний український дует, фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2020 TVORCHI дали відверте інтерв'ю, у якому зізналися до думають про сексуальні стосунки з прихильницями та розсекретили, які дівчата їм подобаються.

Гурт TVORCHI – це неймовірно талановиті хлопці, які познайомилися на одній із вулиць Тернополя. Нігерієць Джеффрі та українець Андрій знайшли спільну мову та об'єдналися задля створення якісної електронної музики, якої наразі в нашій країні є не так багато. В інтерв'ю для lux.fm вони розповіли багато цікавих подробиць щодо власної творчості, а також відповіли на інтимні запитання.

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За словами Джеффрі, він не вбачає у сексі з фанатками жодних плюсів, окрім прагнення задоволення. Мінусів у цьому питанні набагато більше і вони значно переважають.

Сексуальні стосунки артиста із шанувальницями можуть спричинити оприлюднення небажаної інформації в мережі, поширення особистих даних та інші неприємні речі. Особисто я проти такого досвіду,

– зізнався Джеффрі.

Андрій додав, що він категорично проти одноразових актів із прихильницями творчості.

На запитання, яка дівчина більше подобається: хороша господиня, пристрасна коханка чи пофігістична неформалка хлопці відповіли по-різному.

Я за поєднання усіх якостей. Є пристрасні коханки, які вміють смачно готувати та бути хорошими господинями. Мені це ідеально підходить. Подобаються розумні та цікаві дівчата, з якими є про що поговорити та мають хороше почуття гумору,

– розповів Андрій.

Джеффрі зазначив, не хотів би, щоб його дівчина відповідала будь-якому із цих критеріїв, але, сміючись, сказав, що з трьох варіантів через трепет і цікавість віддав би перевагу пристрасній коханці.

TVORCHI – "Мова тіла": дивіться відео онлайн