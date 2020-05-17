Учасники Євробачення-2020 разом заспівали Love Shine a Light під час онлайн-концерту: відео

Сьогодні, 16 травня, відбулося грандіозне віртуальне шоу "Євробачення: Європа запалює світло". Під час ефіру організатори познайомили глядачів із учасниками, які мали цього року представляти свої країни в Роттердамі. Наприкінці онлайн-концерту вони разом виконали легендарну композицію Love Shine a Light .

Пісня Love Shine a Light звучала на Євробаченні в 1977 році. Тоді вона принесла перемогу представникам Великої Британії – рок-гурту Katrina and the Waves. У складний для всієї планети час, учасники конкурсу 2020 року об'єдналися та разом заспівали знаменитий хіт.

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Музиканти із різних країн, які цьогоріч мали виступати на сцені в Роттердамі, змушені залишатися вдома, адже підступна коронавірусна хвороба не дозволила провести конкурс цього року. Проте це не заважає виконавцям ділитися своєю музикою та піднімати настрій мільйонам людей, які перебувають на самоізоляції.

Кожен із учасників Євробачення-2020 виконав хіт Love Shine a Light у себе вдома. Організатори альтернативного шоу показали на екрані усіх співаків та гурти, які повинні були боротися за перемогу на сцені Роттердаму. Когось із них ми побачимо наступного року, а хтось попрощається із мрією представляти свою країну на Євробаченні. Як відбувся зворушливий виступ конкурсантів – дивіться у відео.

Дивіться виконання пісні Love Shine a Light учасниками Євробачення-2020: відео