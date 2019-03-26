Учасники Нацвідбору Євробачення-2019 YUKO і KHAYAT презентували спільну пісню: відео

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YUKO і KHAYAT презентували спільну пісню Vesnianka
YUKO і KHAYAT презентували спільну пісню Vesnianka / Instagram / @ado.khayat

Музиканти гурту YUKO і артист KHAYAT вирішили об'єднати сили для створення оригінальної пісні. Ідея про спільний трек зародилась у співаків після участі у Національному відборі Євробачення-2019.

Трішки більше місяця тому в Україні відбувся фінал Нацвідбору до Євробачення-2019. Талановиті вокалісти змагались за можливість представляти країну на пісенному шоу. Та участь у конкурсі стала не тільки чудовою нагодою для артистів показати свою творчість, але й об'єднала їх у стильний тандем.

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Мова йде про учасника "Голосу країни-9" Андрія Хаята, який виступає під творчим псевдонімом KHAYAT. Перспективний артист записав спільну пісню зі своїми колегами з гурту YUKO. У запальному треку Vesnianka співаки поєднали фольклорні мотиви та електронну музику. 

За досить короткий час артисти зуміли зняти ефектний кліп, який вже підкорює мережу. Зйомки ролика відбулись на столичному Кураж Базарі. Окрім творчого тандему, у ролику Vesnianka постали й інші українські знаменитості, зокрема, The Maneken, Alina Pash, Анатолій Анатоліч, LAUD, Роман Бахарєв (BAHROMA), INGRET.

Перший кліп YUKO та KHAYAT на пісню Vesnianka: дивіться відео

YUKO та KHAYAT – Vesnianka: текст пісні

Весняночка-паняночка,
Де ти зимувала, де ти зимувала?
Де ти зимувала, де ти зимувала?
У садочку на клиночку
Сорочечку пряла, сорочечку пряла,
Сорочечку пряла, сорочечку пряла.

Ой у млині два камені,
Один муку меле, один муку меле,
Один муку меле, один муку меле,
Випитує козак дівку:
"Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?
Чи підеш за мене? Чи підеш за мене?

Приспів:

Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?
Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?

Ой пішла би я за тебе, не дасть мені мати.
Ой казали чужі люди, нема в тебе хати,
Нема в тебе хати, нема в тебе хати,
Нема в тебе хати, нема в тебе хати, не...

Ой збудую хату, ой буду кохати,
Не будешь зі мною біди й горя знати,
Не будуть рученьки сорочечку пряти,
Личенько біленьке стану цілувати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,
Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,
Краще у садочку доленьки шукати.

Дівчино, дивчино, ходімо до млину,
Серденько зігрію у лиху годину.

Ой не пусте мати, як немає хати,
Краще у садочку доленьки шукати,
Доленьки шукати.
Доленьки шукати.

Приспів:

Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?
Весна, весняночка,
Де твоя дочка-паняночка?

blog_ava
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Теги: Новини України LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: LifeStyle 24
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