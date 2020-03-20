Учасники Євробачення-2021 змушені змінити представлені пісні: деталі

Євробачення-2020 довелося скасувати через поширення коронавірусу. Пісенний конкурс відбудеться лише наступного року. Хоч перемога за тріумфаторами Національних відборів зберігається, проте учасники будуть змушені змінити представлені пісні.

Щорічний пісенний конкурс Євробачення, який мав відбутися 12 травня у Роттердамі, організатори вирішили скасувати через загрозу поширення коронавірусу. Міжнародний 65-ий пісенний конкурс перенесли на 2021 рік. Проте організатори продовжують повідомлювати нові деталі заходу.

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Згідно з правилами Євробачення, всім учасникам конкурсу доведеться представити нові сингли. Європейська мовна спілка (EBU) оприлюднила своє рішення сьогодні, 20 березня. Організатори залишають за національними мовниками право вирішувати долю фаворитів цьогорічних Національних відборів.

Якщо країна вирішить зберегти за переможцем право представляти її на міжнародному пісенному конкурсі, то учаснику Євробачення-2021 доведеться записати та презентувати новий хіт.

Крім того, представники конкурсу наголосили, що Європейська мовна спілка розглядає альтернативний варіант проведення програми поза звичним конкурсом, аби об'єднати та розважити аудиторію по свій Європі. Вони також зізналися, що прагнуть застосувати інтернет-платформи для того, аби віддати належне артистам, які були обранні для участі в Євробаченні-2020. Впродовж наступних днів організатори оприлюднять остаточне рішення.

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка вирішила відмовитися від проведення Євробачення-2020 у прямому ефірі, як було заплановано раніше. Так організатори конкурсу наголосили, що рішення – один із заходів безпеки у період пандемії коронавірусу. У Нідерландах, де повинен був відбутись конкурс, станом на 20 березня зафіксовано понад 2 500 зараження коронавірусом, смертельних випадків – 76.