Учасниці "Топ-модель по-українськи" вирушили за кордон: в якій країні побували красуні

Популярне розважальне шоу "Топ-модель по-українськи" продовжує підкорювати телеглядачів. Щоразу організатори проєкту пропонують учасницям нові зйомки, які вражають несподіваним сюжетом. Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що моделі проведуть три тижні у сонячній Туреччині.

За інформацією представників Нового каналу, експертка шоу Алла Костромічова покликала учасниць "Топ-модель по-українськи" у мандрівку. Спершу дівчата були переконані, що це відпочинок після тривалих зйомок. Однак перебування в Туреччині обернеться для них черговим випробуванням.

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"За 14 тижнів учасниці вигадали сотні оригінальних поз, пройшли по подіуму кілька кілометрів, побороли страхи, які заважали їм в житті. А ще надихнули найкрутіших дизайнерів і фотографів України. Дівчата працювали в повітрі, у воді, серед вогню, холоду. Було все. Єдине, чого в них ще не було – це відпочинку. Тому ми з командою проєкту, експертами та учасницями вирушаємо до Туреччини!" – анонсувала Алла Костромічова.

Вперше за історію розважального шоу учасниці пробудуть за кордоном 3 тижні, тому на глядачів очікуватимуть екзотичні випуски "Топ-модель по-українськи". Цікаво, що для деяких манекенниць подорож за кордон буде дебютною.



Шоу "Топ-модель по-українськи": учасниці вирушать за кордон / Пресслужба

Моделі зруйнують стереотипи про сонячну Туреччину, яка викликає спогади про тепле море, чистий пісок, готелі, шезлонги та all inclusive. Вони разом з експертами вирушать у мандрівку країною та покажуть її неймовірні локації. Зокрема, учасниці шоу Катя Чечеленко (Чечела), Катя Куліченко (Тьотя Мотя), Мальвіна Чукля, Дарина Герасимчук (Мелман) та Наташа Масловська політають на повітряній кулі в Каппадокії, оцінять красу басейнів з білосніжного травертину в Памуккале, прогуляються старовинним Стамбулом. Перші кадри з мандрівки вже з'явились у мережі, а детальніше глядачі побачать у 15 випуску шоу.



Учасниці "Топ-модель по-українськи" / Пресслужба