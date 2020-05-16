Учасниця "Холостяка-10" Дана подякувала за підтримку та попросила не бажати їй перемоги

Суперфіналістка ювілейного сезону шоу "Холостяк" Дана Оханська звернулася до шанувальників із словами подяки, а також попросила не бажати їй перемоги, адже вона не сприймає проєкт, як конкурс чи змагання.

Десятий сезон найромантичнішого шоу країни підходить до завершення. Вже менш, ніж за тиждень ми дізнаємося ім'я тієї дівчини, яка змогла полонити серце пілота Максима Михайлюка. Та поки глядачі очікують на розв'язку, учасниці та ексучасниці проєкту діялться своїми враженнями в мережі. Особливий допис на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала одна із суперфіналісток – Дана Оханська.

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Перш за все, дівчина вирішила подякувати своїй аудиторії прихильників за теплі та мудрі слова. Вона каже, що рада, бо її оточують саме такі люди і вона відчуває їх підтримку.

Із високими інтелектуальними здібностями, з вмінням влучно висловлювати свою думку, мислити нестандартно, бачити більше і глибше. Ви – люди, які не мають стадного інстинкту, не слідують за натовпом. Ви – особливі. Ви – у меншості. І це прекрасно,

– зазначила в публікації холостячка.

Звісно, що шанувальники бажають своїй улюблениці перемоги, проте Дана просить не робити цього, адже вона не сприймає проєкт, як місце, де потрібно боротися за перше місце.⠀

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Не бажайте мені перемоги. Це не конкурс. Не змагання. Прийнамні для мене це не було так. Я та мої батьки, ще з початку бажали, щоб все склалося саме так, як для мене буде найкраще. І з вашими такими приємними побажаннями обов'язково так і буде,

– звернулася до підписників Оханська.

Нагадаємо, вже в п'ятницю, 22 травня, Максим визначиться, з ким прагне будувати стосунки поза межами проєкту. Зовсім скоро ми дізнаємося, з якою дівчиною він бачиться себе у майбутньому: Дашою чи Даною.