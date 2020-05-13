24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Учасниця "Холостяка-10" Віка вразила елегантним образом у чорній сукні: приголомшливі фото

-
Учасниця "Холостяк 10" Віка
Учасниця "Холостяк 10" Віка / Instagram / @gala_vikki

Віка з "Холостяка-10" продовжує боротися за серце Максима Михайлюка. Вона зваблива та пристрасна і демонструє це Максу під час кожної зустрічі. Її образи на церемонії троянд справді приголомшливі і вона з радістю ділиться новими світлинами з прихильниками.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк" наближається до фіналу. Вже зовсім скоро стане відомо ім'я дівчини, яка на проєкті змогла заполонити серце пілота Максима. А поки глядачі з нетерпінням чекають нового випуску, учасниці діляться моментами, які не потрапили в кадр. Так, на особистій сторінці Віки в інстаграмі з'явилися світлини, де вона продемонструвала свій розкішний образ із десятої церемонії троянд.

Читайте також: Даша з "Холостяка-10" показала пікантні форми: спокусливі фото та відео

Елегантне вбрання Віки складалося із чорної міні-сукні з геометричним принтом, а поверх неї були пишні рукава та довга спідниця із напівпрозорої сітчастої тканини. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою золотистого ремінця. Доповнила образ босоніжками чорного кольору на підборах. 

Холостяк
Образ Віки з "Холостяка-10" на десятій церемонії троянд / Instagram / @gala_vikki

Вуха учасниці прикрашали великі сережки золотистого кольору. Волосся Віка зібрала у засічку ззаду, залишивши лише два короткі пасма, які гарно спадали на обличчя. Макіяж дівчини був насиченим, із акцентом на очах та нюдовою помадою.

Холостяк
Віка з "Холостяка-10" / Instagram / @gala_vikki

Автор: Христина Кобак
Теги: Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
сьогодні , 10:40 Роберту Паттінсону – 34! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності
Юлія Турелик
Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
12 травня , 22:53 Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
Юлія Михайлова
Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
12 травня , 10:30 Принцеса Діана і не тільки: які красуні увійшли в історію Каннського кінофестивалю
Юлія Михайлова