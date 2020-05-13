Учасниця "Холостяка-10" Віка вразила елегантним образом у чорній сукні: приголомшливі фото

Віка з "Холостяка-10" продовжує боротися за серце Максима Михайлюка. Вона зваблива та пристрасна і демонструє це Максу під час кожної зустрічі. Її образи на церемонії троянд справді приголомшливі і вона з радістю ділиться новими світлинами з прихильниками.

Ювілейний сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк" наближається до фіналу. Вже зовсім скоро стане відомо ім'я дівчини, яка на проєкті змогла заполонити серце пілота Максима. А поки глядачі з нетерпінням чекають нового випуску, учасниці діляться моментами, які не потрапили в кадр. Так, на особистій сторінці Віки в інстаграмі з'явилися світлини, де вона продемонструвала свій розкішний образ із десятої церемонії троянд.

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Елегантне вбрання Віки складалося із чорної міні-сукні з геометричним принтом, а поверх неї були пишні рукава та довга спідниця із напівпрозорої сітчастої тканини. Струнку талію дівчина підкреслила за допомогою золотистого ремінця. Доповнила образ босоніжками чорного кольору на підборах.



Образ Віки з "Холостяка-10" на десятій церемонії троянд / Instagram / @gala_vikki

Вуха учасниці прикрашали великі сережки золотистого кольору. Волосся Віка зібрала у засічку ззаду, залишивши лише два короткі пасма, які гарно спадали на обличчя. Макіяж дівчини був насиченим, із акцентом на очах та нюдовою помадою.



Віка з "Холостяка-10" / Instagram / @gala_vikki