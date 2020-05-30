Анна Неплях запам'яталася глядачам "Холостяка", як одна із найвідвертіших дівчат. Після закінчення проєкту, увага до її особистості не вщухає. Дівчина поширила в мережі еротичне фото.

Хоча ювілейний сезон "Холостяка" вже закінчився, проте обговорення навколо нього досі не вщухають. В центрі уваги залишаються і учасниці проєкту. Користувачі мережі слідкують за їхніми акаунтами та активно обговорюють ледь не кожен допис. Пікантна світлина з'явилася в інстаграм-сторіс однієї з дівчат – Анни Неплях.

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Ще до того, як Анна покинула проєкт, вона запам'яталася глядачам, як одна із найвідвертіших учасниць. Дівчина не соромилася говорити те, що думає, а на особистій сторінці в інстаграмі ще до участі в реаліті-шоу ділилася спокусливими фотографіями в мережі.

На черговому звабливому кадрі Анна позує оголеною, лежачи на білосніжному ліжку. Поруч бачимо величезний букет червоних троянд, які додають знімку особливої романтичної атмосфери. Оголені груди Неплях прикриті двома пальцями дівчини (судячи з манікюру), яка фотографувала.

Анна ніжиться у ліжку, волосся вкладене хаотично, а на її обличчі немає макіяжу. Такий знімок швидко розбурхав мережу.



Учасниця "Холостяка-10" Анна Неплях / Instagram-Stories / @neplyah