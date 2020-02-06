Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун може втратити опіку над донькою: подробиці

Колишня солістка Spice Girls Мелані Браун розлучилася зі своїм чоловіком Стівеном Белафонте ще 2017 року. Проте впродовж 9 місяців судової тяганини експодружжю не вдалося остаточно владнати родинні конфлікти. Зараз чоловік прагне отримати повну опіку над їхньою спільною 8-річною дочкою Медісон.

Як повідомляє видання TMZ, продюсер Стівен Белафонте ніяк не може змиритися з тим, що після гучного розставання з екскоханою Мел Бі вимушений ділити з нею спільну доньку Медісон. Через 3 роки після офіційного розлучення чоловік шляхом судового рішення вимагає цілковиту опіку над дівчинкою.

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Він подав до суду відповідні документи, аргументуючи своє рішення тим, що впродовж тривалого часу залишався єдиним опікуном дитини. За словами Стівена Белафонте, його колишня дружина Мелані Браун зовсім не займалася вихованням Медісон після свого переїзду до Великої Британії.

В офіційній заяві продюсер запевнив, що не ставатиме на шляху Мел Бі, якщо вона матиме бажання провести час з дівчинкою. Проте він вимагає, щоб усі зустрічі відбувалися у Лос-Анджелесі. Варто зазначити, що раніше ексчоловік стверджував, що мати піддавала доньку словесному та психологічному насильству.

Поки суд лише розглядає звернення Стівена отримати цілковиту юридичну та фізичну опіку над 8-річною Медісон.

Що відомо про розлучення Мелані Браун та Стівен Белафонте?

Навесні 2017 року ексучасниця групи Spice Girls Мелані Браун подала на розлучення з продюсером Стівеном Белафонте. 44-річна зірка зізналася під час судових розглядів, що її чоловік був справжнім тираном, який регулярно її бив та погрожував. За словами Мелані, вона неодноразово хотіла піти від чоловіка, але він погрожував їй розправою в разі розлучення, змушував займатися сексом втрьох, зраджував їй з нянею їхніх дітей, яка від нього завагітніла.



Мелані Браун та Стівен Белафонте

Проте няня Лоррейн Джіллз звинуватила співачку в наклепі і провокації. Дівчина каже, що вона дійсно завагітніла в 2014-му році, але батьком дитини був не Стівен. Суд постановив після продажу спільного будинку в Лос-Анджелесі поділити вилучені гроші порівну. Опіка над 8-річною спільною донькою Медісон була на обох батьках.