Учасниця "Холостяк-10" пояснила, чому її участь в інших реаліті-шоу не варто розцінювати як піар
Власниця модельного агентства Дана Оханська стала учасницею популярного проєкту "Холостяк" 10 сезон та навіть змогла дійти до останніх випусків шоу. Втім, стало відомо, що раніше вона вже брала участь в інших реаліті-шоу, чим викликала підозри, що вона лише "піариться" на телебаченні, а не шукає справжнє кохання.
Наприкінці 7 випуску проєкту "Холостяк" 10 сезон, що вийшов на екрани 17 квітня, інша учасниця шоу Анна Неплях, з якою прощався холостяк, емоційно висловилась про своїх конкуренток. Серед усіх вона зокрема і виділила Дану Оханську, зазначивши, що та лише "скаче з проєкту у проєкт", натякнувши, що дівчині не потрібні почуття, а лише популярність.
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Дивіться емоційне відео з Анною Неплях у 7 випуску Холостяк:
Незважаючи на таку заяву Анни Неплях, холостяк Максим Михайлюк з розумінням поставився до Дани та після слів, що він все ж переглянув реаліті-шоу "Кохання на виживання" за її участю, подарував їй троянду. Після 8 випуску модель Дана Оханська на своїй сторінці в інстаграмі вирішила пояснити, чому вона була колись у шоу 4-річної давнини та чому це не піар.
Не розумію,чому багато хто бачить в "Коханні на виживанні" якийсь піар. Який піар?! 4 роки тому я й інстаграм не вела активно. В мене жодної публікації ніде немає про це реаліті навіть. І не було. Я давно ніде не згадувала про цей проект, бо це не є найважливішою подією мого життя,
– зазначила Дана.
Вона пояснила, що найважливішими подіями у її житті поки що є вступ на бюджет у КНУ ім. Тараса Шевченка, відкриття власної модельної агенції та подорожі в 30 країнах світу. Вона не вважає, що її моя участь у тому шоу є чимось жахливим. "Просто незначна подія з минулого", – константувала дівчина.
Дана Оханська детальніше розповіла, що кілька років тому зустрічалась з моделлю Артемом, який і запропонував піти на кастинг проєкту "Кохання на виживання", куди вони й успішно пройшли. Після шоу вони зрозуміли, що не підходять один одному і через 2 місяці розійшлись:
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"Мені було 22. В наших стосунках протягом півтора року було багато чого і хорошого, і не дуже. Багато моментів я завжди згадую з теплом. Був чудовий період, коли ми надихали і підтримували одне одного. Дуже ціную і пам’ятаю всі компліменти Артема моєму "аристократичному" колишньому носу. Були душевні розмови до ранку біля вогнища, побудова планів на майбутнє, спільні подорожі, сльози щастя… Але такі речі в "Коханні на виживання" не показують, оскільки це проєкт про проблеми в стосунках. І в нас вони теж були. Як і у всіх.
В якийсь момент настала криза в стосунках. Мені не вистачало уваги, а Артему – часу на себе. Так буває. Люди не підходять одне одному, і це нормально. Я була тоді юною, до божевілля закоханою і дуже невпевненою в собі. Але не бачу в цьому нічого поганого. Вважаю, що втратити здоровий глузд від любові один раз в житті – це прекрасно. Все змінюється: характер, пріоритети, ставлення до життя. Незмінним залишається моя віра в любов. Важливо – жити теперішнім і майбутнім, а не минулим. Так і живу, і всім того бажаю".