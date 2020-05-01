Учасниця "Холостяка-10" поділилася правилами, якими керується в житті

Найромантичніше шоу країни "Холостяк" триває. У десятому ювілейному сезоні дівчата борються за серце пілота Максима Михайлюка. В мережі вони діляться подробицями участі на проєкті, а також розповідають про життя поза межами шоу. Так, одна із учасниць – Віка зізналася, які кредо є у її житті.

Події на проєкті "Холостяк" стають все гарячішими. Залишилися лише п'ятеро дівчат, а це означає, що зовсім скоро Максим зробить свій вибір та вся країна дізнається ім'я тієї, яка змогла полонити його серце. Одна із красунь, які впевнено рухаються до своєї мети, Віка на особистій сторінці в інстаграмі поділилася основними правилами, які допомогають їй на життєвому шляху.

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Віка зазначила, що у кожного із нас в житті є власні кредо. Можливо, деякі з них співпадають, деякі різні, проте ми всі робимо помилки і вчимося на них. Таким чином і формуються життєві принципи та правила, якими керуємося у житті.

Щодо Віки, то вона виділила декілька основних орієнтирів, яких намагається дотримуватися:

"Не покладай великих надій на людей. Вони мають властивість не виправдати їх" – це факт. Я не лише знаю це, а й постійно використовую.

Не приховую зла на людей. Будь-які вчинки та дії – це відображення їхньої душі. Я взагалі намагаюся не злитися на людей, розуміючи тільки те, що всі ми різні, різні думки, різне оточення і виховання. З багатьма ми не сходимося поглядами і це нормально.

Дослухаюся лише до тих людей, на яких хотіла б рівнятися, хто є для мене авторитетом. І це також стосується критики. Мені вона подобається, навіть прислухаюся та поважаю. Критика допомагає перетворювати слабкі сторони на сильні. Але підкреслю – критика від тих людей, на яких хотілося б рівнятися, якими ми захоплюємося і, можливо, хотіли б бути чимось схожі з ними.

Не впускаю в особисте життя людей, які лише перехожі на моєму шляху. Моє життя на семи замках. Думаю, що це правильно. Завжди поводжуся обережно з людиною перш, ніж відкритися. А якщо вже таке стається, то це ті люди, яким довіряю, як самій собі.

Все просто – або ми приймаємо людину, або відпускаємо і йдемо далі. Третього бути не може. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на плітки та скандали в реальності.

Головне – вмійте пробачати і не приховувати образу на інших, тоді у вас все обов'язково буде найкраще в світі,

– наголосила дівчина.

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