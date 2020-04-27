Учасниця "Холостяка-10", яка була жертвою насильства, відреагувала на скандал з Тодоренко

23-річна Анна Неплях, яка покинула шоу "Холостяк" майже наприкінці проєкту, не залишилась осторонь скандалу з українською телеведучою Регіною Тодоренко. Дівчина засудила заяви Регіни про вину жертви у насильстві, але додала, що навіть Тодоренко не заслуговує на булінг зі сторони суспільства.

Кілька днів тому мережа вибухнула звинуваченнями у сторону української телеведучої Регіни Тодоренко, яка наразі живе у Росії з чоловіком Владиславом Топаловим та їхнім сином. В одному інтерв'ю для Лаури Джугелії подружжя розповіло про своє ставлення до домашнього насильства, де зробило акцент на тому, що жертва сама винна у нападках того, хто її б'є. За словами Регіни та Влада, жертва повинна подумати, а що вона зробила для того, аби над нею не вчиняли наругу, тим самим виправдавши дії аб'юзерів.

Варто знати Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство: деталі

"Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" – заявляла Тодоренко, а її чоловік додав, що це нормально, що чоловіки можуть бути "грубими" у своїх вчинках, тому що "це їхня природа".

Ситуація викликала шалений резонанс у ЗМІ та соціальних мережах, через що російський журнал Glamour найперше позбавив Регіну Тодоренко званння "Жінки року", а сама ведуча поспішила вибачитись на інстаграм-сторінці за своє неправильне формулювання думок. Владислав Топалов натомість не вибачився за свої слова, а встав на захист дружини та сина, заявивши, що він все зробить заради їхньої безпеки.

Однією з тих, хто відреагував на скандал з Регіною Тодоренко стала Анна Неплях. У проєкті "Холостяк" 10 сезон вона стала однією з 16-ти учасниць шоу, де намагалась завоювати серце Максима Михайлюка. Втім, вона покинула реаліті-проєкт 17 квітня у 7 випуску. Відомо, що раніше дівчина була жертвою домашнього насильства, перебуваючи у стосунках з коханим чоловіком. Після тривалих щасливих відносин він почав піднімати на неї руку, а сама Анна почала ходити на бокс, щоб мати відмовки у запитаннях рідних та друзів, чому у неї синці на тілі.

"Відношення у мене до цього всього різко негативне. Жодна жінка апріорі не заслуговує того, щоб на неї піднімали руку. Будучи в минулому жертвою насильства, можу точно стверджувати, що жінка – не провокатор або "сама заслужила". Агресор знайде привід і придумає його з нічого. Жодна жінка також не заслуговує булінгу, навіть Регіна з її висловлюваннями. Жінки, ми повинні підтримувати одна одну! І нести відповідальність в першу чергу за свої слова і вчинки, особливо у статусі лідерів думок", – заявила Неплях на своїй інстаграм-сторінці.



Учасниця "Холостяк-10" Анна Неплях висловалась щодо скандалу з Тодоренко / Instagram-Stories / @neplyah