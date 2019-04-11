Учасниця Модель XL Міла Кузнєцова візьме участь в конкурсі Міс Всесвіт Plus Size

Конкурсантка з України вперше в історії візьме участь в конкурсі "Міс Всесвіт Plus Size", де продемонструє свій талант і побореться за головну перемогу. Фінал конкурсу краси відбудеться 20 квітня на острові Сент-Вінсент в Карибському морі.

Подія проходитиме протягом п'яти днів, де жінки з різних країн світу змагатимуться у різних етапах конкурсу: дефіле в купальниках, дефіле в національних костюмах, у вечірніх сукнях, а також продемонструють один зі своїх талантів.

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Наразі Міла Кузнєцова готується до "Міс Всесвіт Plus Size", відвідуючи уроки танців та примірки образів для подіуму.

Конкурс Miss Universe plus size! Всередині маса переживань, літак вже в суботу вранці 13 квітня: Київ – Франкфурт – Торонто – острів Сент-Вінсент. В дорозі два дні... Сподіваюсь на вашу підтримку!

– поділилася зірка.

Екс-учасниця проекту "Модель XL" додає, що її невимовно тішить той факт, що українські дизайнери починають шити ексклюзивні сукні великих розмірів.

"Одним з конкурсів на Miss Universe plus size буде дефіле в національному костюмі! Як мене тішать українські дизайнери "marunabymaria", які шиють таку красу на дівчат pluse-size! Вишиванка може бути стильною річчю вашого гардеробу! А яка ексклюзивна вишиванка буде для конкурсу – нехай залишиться сюрпрізом", – заінтригувала Міла Кузнєцова.



Міла Кузнєцова поїде на Міс Всесвіт Plus Size / Instagram / @marunabymaria



Міла Кузнєцова / Instagram / @marunabymaria

Що відомо про Мілу Кузнєцову?На час проекту "Модель XL" моделі був 31 рік і окрім активного блогерства вона працювала помічником адвоката. Міла є родом з Києва, тому є частою гостею різних заходів та ресторанів. Вона активно відвідує спортзал та старається підтримувати свої пишні форми тіла в тонусі. Жінка часто та впевнено хизується у своєму Instagram фотографіями з великим бюстом – відомо, що у неї 13-й розмір грудей. Ще під час телевізійного проекту у неї була мрія реалізувати себе в модельній сфері, і хоч вона вибула у 4 випуску проекту "Модель XL", ми бачимо, що Міла успішно підкорює український модельний бізнес.