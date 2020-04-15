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Учасниця шоу "Холостяк" розповіла, чи платять дівчатам за участь у проєкті та інші деталі

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Учасниця шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова / Фото: СТБ

Ексучасниця шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова поділилася цікавими моментами зі зйомок проєкту, розповіла про заборони та зізналася, чи оплачують дівчатам участь у шоу.

Завжди хочеться зазирнути залаштунки телепроєктів та пізнати атмосферу, яка там панує. Наталія, яка покинула "Холостяк" 3 квітня, поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі тим, що їй довелося пережити на шоу, розповіла про тривалі зйомки, заборону на читання та багато інших цікавих подробиць.

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Найромантичніше шоу країни "Холостяк" ми бачимо на екранах багатим на оригінальні побачення, сюрпризи та душевні розмови. Проте закадрове життя є іншим. Невідомі факти про проєкт від Наталії Масленнікової – читайте далі.

  • Дівчатам не платять за участь.
    І вони також нікому не платять. Все відбувається добровільно.
  • Учасниці самостійно готують їжу.
  • На проєкті до визначеного часу дівчата не читають книжок.
    Таке правило діє для того, щоб сконцентруватися на подіях. Наталія зізналася, що вона купили кросворди і щовечора відволікалася ними від стресу, який переживала там.
  • Небажано спілкуватися з операторами і режисерами чоловічої статі.
    Це робиться для того, щоб уникнути будь-яких стосунків на проєкті.
  • Зйомка першої церемонії троянд тривала близько 40 годин.
    В цей час не враховано макіяж, який дівчатам роблять щоранку, та роботу стилістів. Знімальний процес розпочинається ближче до ночі. Після сорока годин знімань учасниць заселяли в будинок.
  • Вбрання для першої вечірки дівчатам шили на замовлення.
  • До того, як учасниця Дана покинула шоу, вона робила всім масаж після важкого знімального дня.
    Вона працює масажистом-реабілітологом у своїй студії краси, то ж фактично після зйомок працювала.
  • Під час першої церемонії троянд на знімальному майданчику було більш, ніж 150 людей.
    Наталія каже, що редактори, режисери та оператори – неймовірно приємні та турботливі люди. Вони турбувалися про учасниць з перших хвилин і робили все, щоб дівчатам було комфортно.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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