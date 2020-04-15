Учасниця шоу "Холостяк" розповіла, чи платять дівчатам за участь у проєкті та інші деталі

Ексучасниця шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова поділилася цікавими моментами зі зйомок проєкту, розповіла про заборони та зізналася, чи оплачують дівчатам участь у шоу.

Завжди хочеться зазирнути залаштунки телепроєктів та пізнати атмосферу, яка там панує. Наталія, яка покинула "Холостяк" 3 квітня, поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі тим, що їй довелося пережити на шоу, розповіла про тривалі зйомки, заборону на читання та багато інших цікавих подробиць.

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Найромантичніше шоу країни "Холостяк" ми бачимо на екранах багатим на оригінальні побачення, сюрпризи та душевні розмови. Проте закадрове життя є іншим. Невідомі факти про проєкт від Наталії Масленнікової – читайте далі.