Учасниця шоу "Холостяк" показала кімнатку, де знімають закадрові коментарі: фото

Триває ювілейний десятий сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк". П'ятеро дівчат продовжують боротися за серце пілота Максима Михайлюка. Серед них і Дана Оханська. Дівчина вирішила поділитися з прихильниками тим, що відбувається за лаштунками та показала маленьку кімнатку, де записують закадрові коментарі.

Завжди цікаво подивитися, що відбувається по іншій стороні екрану. Як знімається той чи інший проєкт, як живуть його герої. Нині одним із найпопулярніших реаліті-шоу на українському телебаченні є "Холостяк". В той час, як країна з нетерпінням чекає нового випуску, його учасниці діляться цікавими подробицями зі знімального процесу. До них належить і Дана, яка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі фотографію з-за лаштунків.

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Закадрові моменти – одна із найцікавіших частин будь-якої програми. Саме одним із таких моментів поділилася дівчина Дана.

Ось вона – кімнатка, де записують закадрові коментарі. Таких було декілька. Як правило, там дуже спекотно (через велику кількість штудного світла на таку маленьку квадратуру) і душно (вікна зачинені для чистоти звуку і правильного освітлення),

– поділилася учасниця "Холостяка".

Вона зізналася, що інколи коментарі, або як їх ще називають бліци, записувалися до ранку. В Таїланді, коли дівчат було ще багато, існувала справжня черга, хто за ким буде. Дана задля справедливості запропонувала, щоб учасниці тягнули листочки, на яких були зазначені номерки. Проте, чим більше дівчат покидало проєкт, тим менше часу йшло на зйомки коментарів та можна було більше уваги приділити собі.