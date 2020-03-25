Учасниця шоу "Холостяк" схудла на 13 кілограмів: фотопорівняння

Учасниця романтичного шоу "Холостяк" Аліна Ляшук вирішила поділитися зі своїми підписниками історією схуднення і показала вражаюче фото до і після.

Як виявляється, дівчина не завжди була такою стрункою. Коли Аліні було 20 років вона важила 67 кілограмів. Завдяки тренуванню та правильному харчуванню, дівчина змогла скинути 13 кілограмів. Зараз у 24-річному віці вона важить 54 кілограми.

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"Скільки себе пам’ятаю, я завжди була повненькою. Багато вчителів акцентували увагу на моєму зовнішньому вигляді. Пам’ятаю слова деяких педагогів, які говорили: "Аліна, ти в свої роки в два рази більша за мене". На той час у мене були інші пріоритети, моя сім’я мене любила, підтримувала, я була впевненою в собі дитиною, навіть з тими кілограмами", – зазначає дівчина.



Аліна до і після схудення

Докорінно ситуацію змінив один конкурс, в якому Аліна вирішила взяти участь на першому курсі. Саме тоді прийшов її час скинути зайве.

Дівчина записалася у спортзал, відмовилася від цукру, чипсів, мівіни та ще багатьох шкідливих продуктів, які дуже сильно любила. За її словами, за 1 місяць вона схудла на 13 кілограмів.

Я займалася в спортзалі, обмежувала себе у всьому, пила по 3-4 літри води, і моя вага просто кудись зникала, спочатку швидко, потім повільніше,

– розповіла Аліна.

Дівчина пишається своїм результатом, втім зазначає, що якщо для того, аби щось зробити, вам треба себе мотивувати – значить ви цього не хочете.

"Якщо ви змушуєте себе побігати чи вивчити англійську – результату не буде. Прийде час і до Вас дійде, що саме зараз вкрай необхідно вийти на пробіжку, або глянути серіал з субтитрами", – заявила учасниця шоу "Холостяк".

Вона також порадила всім удосконалюватися кожного дня: займатися спортом, не їсти зайвого, пити багато води і вчасно лягати спати.

Зазначимо, що у минулому випуску реаліті-шоу "Холостяк" Аліна отримала звання "Ідеальної холостячки". Ведучий програми Григорій Решетнік запропонував дівчатам оцінити себе від 0 до 10 у наступних категоріях: щирість, хазяйновитість, вірність, сексуальність, доброта, жіночність... Аліна єдина з усіх учасниць, яка поставила собі найвищі бали і сказала, що щиро вважає себе найкращою в усьому.