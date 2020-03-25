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Учасниця шоу "Холостяк" схудла на 13 кілограмів: фотопорівняння

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Учасниця шоу "Холостяк" Аліна Ляшук / СТБ

Учасниця романтичного шоу "Холостяк" Аліна Ляшук вирішила поділитися зі своїми підписниками історією схуднення і показала вражаюче фото до і після.

Як виявляється, дівчина не завжди була такою стрункою. Коли Аліні було 20 років вона важила 67 кілограмів. Завдяки тренуванню та правильному харчуванню, дівчина змогла скинути 13 кілограмів. Зараз у 24-річному віці вона важить 54 кілограми.

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"Скільки себе пам’ятаю, я завжди була повненькою. Багато вчителів акцентували увагу на моєму зовнішньому вигляді. Пам’ятаю слова деяких педагогів, які говорили: "Аліна, ти в свої роки в два рази більша за мене". На той час у мене були інші пріоритети, моя сім’я мене любила, підтримувала, я була впевненою в собі дитиною, навіть з тими кілограмами", – зазначає дівчина.


Аліна до і після схудення

Докорінно ситуацію змінив один конкурс, в якому Аліна вирішила взяти участь на першому курсі. Саме тоді прийшов її час скинути зайве.

Дівчина записалася у спортзал, відмовилася від цукру, чипсів, мівіни та ще багатьох шкідливих продуктів, які дуже сильно любила. За її словами, за 1 місяць вона схудла на 13 кілограмів.

Я займалася в спортзалі, обмежувала себе у всьому, пила по 3-4 літри води, і моя вага просто кудись зникала, спочатку швидко, потім повільніше,
 – розповіла Аліна.

Дівчина пишається своїм результатом, втім зазначає, що якщо для того, аби щось зробити, вам треба себе мотивувати – значить ви цього не хочете.

"Якщо ви змушуєте себе побігати чи вивчити англійську – результату не буде. Прийде час і до Вас дійде, що саме зараз вкрай необхідно вийти на пробіжку, або глянути серіал з субтитрами", – заявила учасниця шоу "Холостяк". 

Вона також порадила всім удосконалюватися кожного дня: займатися спортом, не їсти зайвого, пити багато води і вчасно лягати спати.

Зазначимо, що у минулому випуску реаліті-шоу "Холостяк" Аліна отримала звання "Ідеальної холостячки". Ведучий програми Григорій Решетнік запропонував дівчатам оцінити себе від 0 до 10 у наступних категоріях: щирість, хазяйновитість, вірність, сексуальність, доброта, жіночність... Аліна єдина з усіх учасниць, яка поставила собі найвищі бали і сказала, що щиро вважає себе найкращою в усьому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якою була Ваша максимальна вага? діліться? тут можнаМоя 67 кг Скільки себе пам’ятаю, я завжди була повненькою‍♀️ Особливо в школі ( не буду особливо акцентувати на цьому увагу, тому що в шкільні роки мабуть у всіх є якісь «прізвиська» всіх обзивають - зараз це має назву «булінг») Але в мене ця історія вкрай цікава, тому що помимо однокласників, багато вчителів також акцентували увагу на моєму зовнішньому вигляді‍♀️ Я була охайною, доглянутою, в чистому одязі але трошки більша своїх однолітків. Так буває, правда? Пам’ятаю слова деяких педагогів, що говорили: «Аліна, ти в свої роки в два рази більша за мене»‍♀️ На той час у мене були інші пріоритети, моя сім’я мене любила, підтримувала, я була впевненою в собі дитиною, навіть з тими кілограмами і в своєму тілі! Якби не один конкурс, в якому я вирішила взяти участь на першому курсі - просто прийшов час скинути зайве) Саме він спонукав мене записатися в спортзал, відмовитися від цукру, чіпсів, мівіни і всього того, що я любила. За 1 місяць я схудла на 13 кілограм. Я займалася в спортзалі, обмежувала себе у всьому, пила по 3-4 літра води, і моя вага просто кудись зникала, спочатку швидко, потім повільніше. Я стала в прекрасній формі, мої одногрупники говорили: «ого як ти схудла, ого яка молодець» Мої вчителі мені казали: «я думав(ла) що ти завжди будеш такою як була, а ти так гарно тепер виглядаєш» Але, що я хочу сказати, до чого я веду! Я не стала впевненішою від того, що схудла! Я лишилася тою самою дівчиною, яка любить одяг over size, яка спокійно і нормально може з’їсти пачку чіпсів, не докоряти собі і не рахувати калорії, БО ТЕПЕР Я МАЮ МІРУ. Запам’ятайте, якщо Вам потрібно мотивувати себе зробити щось - то Ви цього робити АВТОМАТИЧНО не хочете! Наприклад, Ви не хочете вчити англійську, але змушуєте себе, Ви не хочете бігати, але змушуєте себе! Толку не буде! Прийде час і до Вас дійде, що саме зараз вкрай необхідно вийти на пробіжку, або глянути серіал з субтитрами. Живіть повноцінним життям з тим, що маєте. І прагніть удосконалення кожного дня Займайтеся спортом, не їжте зайвого, пийте багато води і вчасно лягайте спати - і головне, будьте здорові! @holostyakstb #holostyak

Допис, поширений ᴀʟɪsʜᴀ ʟɪᴀsʜᴜᴋ (@lionilal)

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Ожиріння Здорове харчування Холостяк 10 сезон дивитися онлайн
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