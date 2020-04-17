Учасниця шоу "Холостяк" відверто розповіла про інтимні стосунки з дівчиною
Учасниця найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Анна Неплях шокувала зізнанням про те, що мала стосунки з дівчиною. Вона каже, що відчувала ейфорію від такого інтиму, проте зараз прагне побудувати міцну сім'ю з чоловіком.
Анна Неплях є однією із найбільш відвертих учасниць ювілейного сезону "Холостяка". Вона прямолінійна і смілива, не боїться висловлювати власну думку та осуду оточуючих. На особистій сторінці в інстаграмі Аня розповіла про досвід стосунків з дівчиною.
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Анна не приховує того факту, що у своєму житті мала взаємини не лише з чоловіками.
Так, у мене були стосунки з дівчиною. Ми ходили на побачення, дарували один одному подарунки і навіть займалися сексом. Погралися і досить. Зараз ми підтримуємо хороші дружні стосунки. Я люблю чоловіків, вона також. Та це не завадило виникнути нашим теплим емоціям один до одного,
– написала Анна в мережі.
Учасниця "Холостяка" зізналася, що більше не уявляє себе разом із дівчиною.
Разовий секс – так, стосунки – ні. Жодна дівчина не може бути настільки сильна, як чоловік, а я бачу поруч із собою лише сильну особистість, чоловіка, до якого буду тягнутися,
– поділилася Неплях.
Аня розповіла, що ще зі школи захоплювалася жінками. Поцілунки з ними були всюди, особливо з подругами на шкільних дискотеках. Неплях зізналася, що згодом її хлопець запросив дівчину, щоб спробувати секс втрьох. Ані на той момент було 20, а партнерка старша за неї на 12 років. Це була колишня гімнастка, яка працювала вчителькою з нереальною фігурою та неймовірною жіночою енергетикою.
Випивши вина, ми з нею були на куражі і все відбувалося дуже природньо. В мене була ейфорія від того, як це класно,
– розповіла Аня.
З тих пір в дівчини такі інтимні взаємини в присутності хлопця були часто і партнерок було багато. Але сам на сам вона залишалася лише з однією.
Аня каже, що більше таких стосунків не хоче. Бачить себе лише поряд зі чоловіком, прагне мати сім'ю та дітей.
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