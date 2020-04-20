Учасниця шоу "Холостяк" зізналася, що робила ринопластику

Учасниця десятого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Дана Оханська вміє дивувати прихильників. Днями дівчина зізналася, що робила ринопластику та виправила деформації носа.

Кожна дівчина намагається бути неперевершеною та подобатися оточуючим. Для цього інколи доводиться наважитися навіть на операції. Не приховує, що корегувала свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії одна із учасниць популярного проєкту "Холостяк". Про це вона розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Дівчина зізналася, що це було її мрією та ціллю з дитинства. Проте на такі зміни вона наважилася не через недостачу чоловічої уваги, адже зовсім не була обділена нею. Дані навіть казали, що ніс з горбинкою – це її родзинка.

Мені ця "родзинка" не подобалася. Я естет і візуал. Моя професія (власниця модельної агенції) – це постійна оцінка зовнішності людей. За 10-15 секунд я можу побачити кожен елемент асиметрії або досконалості рис на обличчі людини. Тому я бачила свій асиметричний ніс,

– розповіла Дана.

Дівчина зізнається, що її життя кардинально не змінилося після операції. Вона просто стала більше любити себе і не думати щоразу, як виглядає в профіль.

На мою думку, немає межі досконалості як в зовнішності, так і у внутрішньому інтелектуальному наповненні себе. Тому я постійно прагну удосконалюватися. І вам раджу діяти так само,

– написала вона в публікації.

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