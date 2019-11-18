Учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" потрапила до лікарні та перенесла операцію

На "Топ-модель по-українськи" стався неприємний інцидент. Юлії Біньковській на прізвисько Клео несподівано стало погано. Дівчину госпіталізували з різким болем у животі, а згодом вона перенесла операцію.

Після скандальних випробувань з цвяхами організатори проєкту "Топ-модель по-українськи" повідомили про неприємний інцидент. За даними "Нового каналу" одну з учасниць терміново доправили до лікарні. Юлія Біньковська розповіла, що спершу в неї були симптоми отруєння. Однак згодом з'ясувалось, що дівчині потрібна операція на апендицит.

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Спершу я думала, що дуже сильно отруїлася: в мене так болів живіт, що не могла вночі заснути. Таблетки не допомагали – я просто не могла їх пити,

– розповіла учасниця шоу.

Представники "Топ-модель по-українськи", дізнавшись про стан здоров'я Юлії Біньковської, одразу ж відправили її на обстеження до лікарні. Учасниця проєкту до останнього сподівалась, що вона вже ввечері повернеться до зйомок. Однак медики після обстеження заявили: красуня потребує термінової операції.

"Мене обстежували, потім я здала кілька аналізів і зрештою почула вердикт лікарів: апендицит. Але не звичайний, а з якимось ускладненням. І упродовж шести годин мені потрібно зробити операцію", – поділилась Юлія Біньковська.

За даними представників проєкту, дівчина успішно перенесла операцію. Новина про її госпіталізацію приголомшила учасників шоу та зіркових експертів. Та якщо одні з нетерпінням очікують на повернення Юлії Біньковської на шоу, то інші радіють, адже в них стало менше конкуренток. Чи повернеться одна з учасниць проєкту на знімальний майданчик – глядачі побачать вже 22 листопада.



Учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" потрапила до лікарні / Пресслужба

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.