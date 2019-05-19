Учасниця Spice Girls Мел Бі втратила зір перед початком турне

Відома британська співачка Мелані Браун, яка є учасницею Spice Girls, 17 травня була госпіталізована в одну з клінік Лондона. Це сталося напередодні першого туру після возз'єднання гурту.

Зазначається, що Мелані Бі сказала лікарям, що повністю втратила зір. Про це повідомляє видання The Sun.

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Раніше у 2014 році співачці зробили невдалу лазерну операцію на очах, після якої вона осліпла на ліве оке. Днями її госпіталізували через те, що, за інформацією західних ЗМІ, вона втратила зір на праве око також.

Медики змогли відновити зір Мелані, після чого вона була переведена в офтальмологічне відділення спеціалізованої клініки. Однак зірка незабаром покинула лікарню з бажанням повернутися до репетицій, які проходять в рамках підготовки до великого туру, який розпочнеться дуже скоро.



Мелані Браун / Getty Images

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.



Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт буде не у повному складі – Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.