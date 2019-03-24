Учасниця Spice Girls зізналася в сексуальному зв'язку з колегою по групі

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Гурт Spice Girls
Гурт Spice Girls / www.gettyimages.com

Учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) розповіла, що у неї був інтимний зв'язок з колегою по групі – Джері Холлівелл (Хорнер).

Несподіване зізнання Мелі Бі відбулося у шоу Пірса Моргана, пише видання Daily Mail.

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Жінка розповіла, що одного разу вони з Джері Холлівелл переспали, однак після відвертого інтерв'ю засумнівалася у правильності розголошення приватної інформації.

Ми з дівчатами часто спали всі разом в одному ліжку, але не один з одним. Ну, за винятком деяких. Джері зненавидить мене за це, тому що зараз вона вся така аристократка, яка живе в маєтку з чоловіком. Але факт є факт – так, ми переспали, це було. Вранці посміялися над цим і забули. Це було один раз,
– заявила Браун.

Як відомо, Джері офіційно не прокоментувала заяву колеги по групі. Однак, за словами інсайдерів, така заява може нашкодити її шлюбу з Крістіаном Хорнером.

"Сподіваюся, коли Джері запитають про це, а тепер після моїх слів запитають її обов'язково, вона не стане це заперечувати. Це була просто забава", – додала вона.

Джері Хорнер і Мел Бі
Джері Хорнер і Мел Бі / Getty Images

До слова, 5 листопада британський жіночий гурт Spice Girls офіційно оголосив про своє возз’єднання після 17 років перерви. Щоправда, склад гурту буде неповним: від участі в подальших концертах відмовилась Вікторія Бекхем, але інші артистки – Мелані Браун, Мел Сі, Емми Бантон і Джері Хорнер – ще потішать своїми легендарними хітами під час туру Великобританією, який запланований на літо 2019-го.

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Теги: Музика Новини LifeStyle LifeStyle Spice Girls Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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