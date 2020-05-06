Учасниця "Супермодель по-українськи" Влада Роговенко вагітна: що про це відомо

Учасниця першого сезону реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" та четвертого сезону шоу "Від пацанки до панянки" Влада Роговенко повідомила про свою вагітність.

Про очікування на персвітка 24-річна Влада Роговенко розповіла в новому випуску програми "Експерти на карантині", повідомляє Новий канал.

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Дівчина розповіла про свій новий стан експертам модного шоу Аллі Костромічовій, Соні Плакидюк та Сергію Нікітюку.



Новий випуск вийде 10 травня / Cкриншот Нового каналу

Українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк запитала дівчину, на скільки кілограмів вона погладшала після фіналу "Супермодель по-українськи", адже відомо, що на проєкт "Від пацанки до панянки" Роговенко потрапила саме через нереалізованість у модельній кар’єрі. Відповіддю дівчина всіх ошелешила.

Ще два роки після проєкту я ходила худа. Потім набрала кілограмів сім-вісім, і знову різко схудла. І так кілька разів. Але зараз я при надії, тому погладшала,

– розповіла Влада Роговенко.

Таким чином, учасниця відомих проєктів розповіла, що чекає на появу дитини. За її словами, про вагітність вона дізналася одразу після першої затримки та досі ще не усвідомлює, що стане мамою.

"Я, напевно, поки дитину на руки не візьму, не повірю", – зазначила дівчина.

Зараз Влада перебуває на четвертому місяці вагітності, народжувати буде у вересні. Стать майбутньої дитини вона поки що не знає, але плекає надію, що це буде донька.

Я хочу дівчинку. За тиждень піду на УЗД і нарешті все дізнаюся,

– розповіла дівчина експертам.

Свого обранця та батька майбутньої дитини Влада Роговенко не приховує. Дівчина часто публікує з ним інстаграм-сторіс та ділиться спільними світлинами в інстаграмі.

"Саша в мене моряк. Він по шість місяців у морі проводить. Але може це й добре, що його часто не буде вдома. У травні він мав йти в рейс на півроку, але через карантин поки що залишається вдома", – розповіла дівчина.

Що відомо про Владу Роговенко?

У 2014 році Влада Роговенко стала учасницею реаліті-шоу "Супермодель по-українськи". На проєкті вона була досить конфліктною, тож не знайшла спільної мови з жодною конкурсанткою. Під час шоу вона скинула 9 кілограмів, навчилася дефілювати та позувати перед камерою. На проєкт дівчина прийшла, щоб довести усім, що моделлю можна стати навіть при низькому рості (157 см). Покинула шоу Влада Роговенко на 11 тижні.

У 2020 році телеглядачі побачили дівчину в новому амплуа. Тепер вона прийшла на проєкт "Від пацанки до панянки", щоб покращити своє життя та позбутися від наркотичної залежності. За рішенням суддів дівчина покинула проєкт на 12 тижні. На думку дирекції Школи леді, дівчина найбільше з-поміж інших готова розпочати нове життя.