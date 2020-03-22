Учасниця Топ-модель по-українськи після повернення з Італії порушила карантин: відео

Українська модель, учасниця проєкту Топ-модель по-українськи Катерина Куліченко нещодавно повернулася з Італії. Проте вона не пробула на самоізоляції належних 14 днів та вийшла на вулицю.

Італія – друга у списку країна, в якої найбільше хворих на коронавірус, і найбільше смертей. Люди, які повертаються з-за кордону, в тому числі й з Італії, повинні пробути на карантині 14 днів. Проте Катерина Куліченко вирішила не дотримуватися цього правила і відвідала салон краси, а також пошту. Усім цим ділилася з підписниками в інстаграмі.

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Режим самоізоляції, вочевидь, невідомий для Катерини. Вона спокійно розгулює вулицями. Сьогодні, 22 березня, дівчина опублікувала інстаграм-сторіс, у яких зазначила, що йде на пошту забрати посилочку. Так, Катерина на відео зображена у масці, проте вона не може гарантувати повноцінний захист, якщо людина є носієм вірусу.

Зараз йду на пошту, потрібно забрати посилочку. Якщо вам цікаво, можу її показати,

– каже дівчина на відео.

Катерина Куліченко йде на пошту, не дочекавшись закінчення карантину: дивіться відео

Також серед публікацій моделі в інстаграмі можна побачити ролик з салону краси, який вона опублікувала 6 днів тому. Отож, це якраз припадає на той час, коли Куліченко повернулася з Італії.

У своїх постах дівчина пише про важливість дотримання карантину, проте сама показує зовсім інший приклад.

Можливо, завдяки цьому божевіллю в світі люди стануть добрішими? Можливо, все-таки навчаться дотримуватися правил? Можливо, світ стане чистішим?

– зазначила Катерина під відео.

Зазначимо, у світі від початку спалаху пандемії коронавірусу інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали. Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю, звідки почалася пандемія, зараз в Італії, де загалом від коронавірусу померли вже 4 825 людей , захворіли 53 578 людей та 6 072 людини виздоровіли. В Україні підтвердили 47 заражень Covid-19 та 3 летальні випадки. Одній людині вдалося одужати. Уряди держав закликають дотримуватися карантину та залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу