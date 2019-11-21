Учасниця "Топ-модель по-українськи" пошкодила дизайнерську річ на дефіле

Вже у п'ятницю, 22 листопада українці побачать новий випуск "Топ-модель по-українськи". Перед показом організатори проєкту вирішили дещо розсекретили деталі епізоду, заявивши, що одна з учасниць зламала дизайнерські туфлі під час дефіле.

За даними Нового каналу, у 13 випуску "Топ-модель по-українськи" дівчата мали прорекламувати дороге дизайнерське взуття. Щоб зйомка була особливою, красуням запропонували стати на підборах на скейт. Згідно із задумом, учасниці в сукнях і туфлях повинні були пройти першу частину імпровізованого подіуму, як справжні світські левиці. А вже після цього другу частину дефіле проїхати на скейті.

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Я одразу зрозуміла, що не буду ставати на дошку, адже можу звідти банально впасти. І вирішила: навіщо ризикувати, падати і ламати собі ноги, якщо я можу обіграти скейт інакше – просто взяти його в руки,

– розповіла одна з найдоросліших учасниць реаліті-шоу Мальвіна Чукля.



"Топ-модель по-українськи": Мальвіна Чукля на конкурсі / Пресслужба

Однак, якщо креативність сподобалась експертам проєкту, то вже в наступному етапі дефіле дівчина зганьбилась. Мальвіна Чукля зламала на дефіле підбори та ледве завершила конкурс, кульгаючи у пошкодженому взутті.

"На "точці" я хотіла ефектно поставити ніжку на дошку, присісти і зробити красивий рух. Але от стаю ногою на скейт і відчуваю щось дивне. Наче я потрапила в болото і почала провалюватися. Не відразу зрозуміла, що сталося. І лише на зворотному шляху до мене дійшло: на дизайнерських туфлях зламався дизайнерський підбор! Відмінна реклама! Я йшла на пальчиках, щоб не було помітно, що кульгаю, – згадує дівчина. – Але розуміла, що зганьбилася. І що це пряма дорога в номінацію", – поділилась учасниця шоу.

Спершу Мальвіна Чукля намагалась приховати курйоз, однак представники дорогого бренду та експерт Сергій Нікітюк все ж помітили помилку учасниці.



Курйоз на "Топ-модель по-українськи" / Пресслужба