Учасниця "Топ-модель по-українськи" пошкодила дизайнерську річ на дефіле

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"Топ-модель по-українськи": учасниця шоу оконфузилась / Пресслужба

Вже у п'ятницю, 22 листопада українці побачать новий випуск "Топ-модель по-українськи". Перед показом організатори проєкту вирішили дещо розсекретили деталі епізоду, заявивши, що одна з учасниць зламала дизайнерські туфлі під час дефіле.

За даними Нового каналу, у 13 випуску "Топ-модель по-українськи" дівчата мали прорекламувати дороге дизайнерське взуття. Щоб зйомка була особливою, красуням запропонували стати на підборах на скейт. Згідно із задумом, учасниці в сукнях і туфлях повинні були пройти першу частину імпровізованого подіуму, як справжні світські левиці. А вже після цього другу частину дефіле проїхати на скейті. 

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Я одразу зрозуміла, що не буду ставати на дошку, адже можу звідти банально впасти. І вирішила: навіщо ризикувати, падати і ламати собі ноги, якщо я можу обіграти скейт інакше – просто взяти його в руки,
– розповіла одна з найдоросліших учасниць реаліті-шоу Мальвіна Чукля.


"Топ-модель по-українськи": Мальвіна Чукля на конкурсі / Пресслужба 

Однак, якщо креативність сподобалась експертам проєкту, то вже в наступному етапі дефіле дівчина зганьбилась. Мальвіна Чукля зламала на дефіле підбори та ледве завершила конкурс, кульгаючи у пошкодженому взутті. 

"На "точці" я хотіла ефектно поставити ніжку на дошку, присісти і зробити красивий рух. Але от стаю ногою на скейт і відчуваю щось дивне. Наче я потрапила в болото і почала провалюватися. Не відразу зрозуміла, що сталося. І лише на зворотному шляху до мене дійшло: на дизайнерських туфлях зламався дизайнерський підбор! Відмінна реклама! Я йшла на пальчиках, щоб не було помітно, що кульгаю, – згадує дівчина. – Але розуміла, що зганьбилася. І що це пряма дорога в номінацію", – поділилась учасниця шоу. 

Спершу Мальвіна Чукля намагалась приховати курйоз, однак представники дорогого бренду та експерт Сергій Нікітюк все ж помітили помилку учасниці. 


Курйоз на "Топ-модель по-українськи" / Пресслужба

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Курйозні новини
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