Учасниця Топ-модель по-українськи вийшла на подіум показу Жана-Поля Готьє

Останній показ у кар'єрі французького кутюр'є зібрав на подіумі найпопулярніших моделей сучасності. Разом з музами законодавця моди колекцію представила українка Марія Шевченко, яка розпочала підкорювати світові вершини після участі в першому сезоні шоу Топ-модель по-українськи.

22 січня під час Паризького тижня моди легендарний дизайнер Жан-Поль Готьє презентував свою останню кутюрну колекцію, яка відзначилась чималими провокаціями. Культовий модельєр, який гучно йде з модної індустрії після 50 років невпинної творчості, прагнув показати різні типажі під час фінального шоу.

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Разом з провідними моделями сучасності Іриною Шейк, Вінні Гарлоу, Джіджі Хадід та Дітою фон Тіз на подіумі з'явилася епатажна українка Марія Шевченко, яка відома широкому загалу завдяки участі у проєкті "Топ-модель по-українськи".

Про те, що дівчина іменувала завершення епохи Жана-Поля Готьє вона розповіла на сторінках свого інстаграму. Марія опублікувала знімок з показу нової колекції, подякувавши представникам французького модного будинку: "Дуже дякую. Останнє шоу".

Модель покинула перший сезон шоу "Топ-модель по-українськи" через травму ноги, проте на випробуваннях вона вирізнялася завдяки нетиповій зовнішності й численним татуюванням. Як повідомила Марія Шевченко журналістам Нового каналу, подібного успіху за часи своєї модельної кар'єри вона досягла вперше й досі не може повірити власному щастю.

Це мій перший показ такого рівня. Я взагалі вперше була в Парижі. Спершу взяла Armani, а через кілька днів – Gaultier. Насправді, досі шокована, що стала частинкою історії: я ходила на останньому показі Готьє! Для мене було великою честю, що він взяв саме мене представляти свою колекцію, що побачив у мені ту особистість, яку хоче бачити на власному показі,

– зізналася Марія.

Дівчина розповіла, що над шоу працювала величезна команда. Проте найбільше її вразила відповідальність, дружба та підтримка кожного, хто долучився до організації. Але всі очікування перевершив сам культовий кутюр'є, який зумів зберегти людяність та простоту, незважаючи на запаморочливу кар'єру.

А найбільше мене потішило, як сам Жан-Поль Готьє ставиться до людей. Йому неважливо досягнув ти чогось в житті чи тільки на початкових етапах, він поважає тебе. Нема ніякої зверхності, пихи. Він максимально відкритий, добрий, щирий. І ця душевність та простота, здається, на все життя мені запам’яталися,

– пригадала модель.

Зараз Марія Шевченко співпрацює з двома модельними агенствами у Мілані та Парижі, активно знімається у кампейнах та кліпах. Проте стабільний дохід наразі їй забезпечує робота за баром, яка теж приносить чимале задоволення. Дівчина переконана, що показ Жана-Поля Готьє – приголомшливий старт для підкорення найбільших вершин.

Дивіться відео, як пройшов останній показ Жана-Поля Готьє: