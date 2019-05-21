Учасниця "Топ-модель по-українськи" закрутила роман з музикантом Imagine Dragons

Одна зі скандальних учасниць проекту "Топ-модель по-українськи" АрІна Любітелєва зустрічається із музикантом популярної групи Imagine Dragons. Обранцем манекенниці став басист Бен МакКі.

Про своє особисте життя дівчина розповіла у спецпроекті Сергія Нікітюка "Предметка", передає Новий канал. За словами АрІни Любітелєвої, вона знає артиста 1,5 року та разом із ним подорожує світом.

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Це, напевно, щось більше, ніж дружба, але менше ніж кохання. Я знаю цю людину майже 1,5 року, і все відбувається за своєю чергою. Але інтрижкою це вже, звісно, не назвеш. Він навіть написав мені маленьку жартівливу пісню!

– зізналась Аріна Любітелєва.

Вперше про стосунки моделі з Беном МакКі заговорили, коли красуня у своєму блозі опублікувала кілька кадрів із концертів Imagine Dragons. Згодом чутки про роман вона підтвердила завдяки фото зі сцени, на якій Аріна Любітелєва відсвяткувала 20-річчя. Пізніше прихильники українки помітили на фото дівчини обтатуйовані руки, як у МакКі. Відтак вже приховувати свій роман Аріна не стала.

Imagine Dragons – це знаменитий американський інді-рок-гурт, який має мільйони прихильників у всьому світі. Заснували колектив в 2008 році та з того часу музиканти успішно випустили 4 студійних альбоми. Серед найпопулярніших треків Imagine Dragons – Radioactive, Whatever It Takes та Believer.

"Якщо говорити про мій статус, то, швидше за все, я вільна, але якщо копнути трохи глибше – у мене хтось є, але це неофіційно. Всі ж бачили в мене фотографії в Instagram, на яких можна "спалити" Бена, і, значить, я не дуже хотіла це приховувати. Можливо, спершу і хотіла, але потім зрозуміла, що всі вже помітили, що п’ятий концерт поспіль проводжу з ними. Мої друзі стали телефонувати і питати.Тому я зрозуміла, що тримати все в таємниці – це провал. У мене якось вже таке було: я все приховувала дуже ретельно, але потім таємниця розкрилася, і вилізла мені великим "боком", – розповіла Аріна Любітелєва.

На прохання телеведучого описати свої стосунки одним словом, модель не змогла відповісти, адже запевнила, що знадобиться значно більше. З музикантом Аріна Любітелєва щодня спілкується, тому Бен МакКі став особливим чоловіком у її житті.

Я не можу описати наші стосунки одним словом, але можу сказати, що знаю все про цю людину, ми спілкуємося майже щодня. У нас все добре: плануємо наступні зустрічі, відпустку разом і все таке. Все поступово розвивається... Можливо, потрібно ще трохи почекати, щоб у нас із Беном все стихло і вляглося, і тоді я зможу відповісти на це запитання справді одним словом і конкретно,

– додала Аріна Любітелєва.

Що таке "Топ-модель по-українськи"?

Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Всі хлопці та дівчата можуть брати участь у проекті, незалежно від того, чи мають вони практику в модельному бізнесі. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди. Серед учасниць 2 сезону була Аріна Любітелєва.