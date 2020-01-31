Учасниця Топ-модель по-українськи знялася в кліпі Макса Барських

Учасниця третього сезону проєкту Топ-модель по-українськи Аміна Досімбаева зняла в кліпі популярного виконавця Макса Барських. Дівчина поділилася враженнями від співпраці з артистом.

Аміна розповіла про творчу колаборацію з музикантом Максом Барських в ексклюзивному інтерв'ю для "Нового каналу". Модель зізналася, яку роль виконала та що відбувалося на знімальному майданчику.

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Мені дуже пощастило , я потрапила в кліп Макса Барських на пісню "Лей, не жалей". Я стала частиною величезної команди, працювала з таким крутим артистом – це було неймовірно. Я насолоджувалася кожним моментом. Керував зйомкою Алан Бадоєв і я відчула шалену енергетику цієї людини,

– розповіла модель.

Аміна зізналася, що її роль в цьому кліпі не була головною, вона була лише частиною великої команди акторів. Проте це не завадило їй відчувати всю атмосферу зйомок та старатися вжитися в роль.

Моя сцена нехай залишиться секретом. Можу тільки сказати, що вона стала для мене викликом, щоб відкритися і подолати бар'єри. Чекайте кліп і все побачите самі!

– коментує Аміна.

Дівчина також зізналася, що спершу боялася підійти до Макса Барських. Вона дуже хвилювалася, коли зустріла його вперше, адже до того бачила артиста лише на екранах, а на знімальному майданчику вони були зовсім близько один біля одного.

Спершу боялася навіть підійти, але потім ми все-таки познайомилися. Я щаслива! В житті він такий самий, яким я і уявляла: яскравий, крутий чувак з приємною енергетикою. Досі згадую з приємною усмішкою, як опинилася там, на зйомках кліпу одного із моїх улюблених артистів, де кожна деталь має свій сенс, де ти перебуваєш серед багатьох талановитих людей. Вся ця атмосфера дуже надихала. Я вдячна життю за такі моменти,

– ділиться дівчина.

Прем'єра кліпу Макса Барських "Лей, не жалей" запланована на 7 лютого.