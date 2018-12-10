Учасницю Spice Girls терміново прооперували в Лондоні: фото та відео з лікарні

Відома британська співачка Мелані Браун, яка є учасницею Spice Girls, несподівано потрапила до лікарні. Зірку терміново прооперували в Лондоні.

Мелані Браун зізналась у своєму блозі, що отримала перелом ребер. Окрім цього, зірка серйозно травмувала руку, яку прооперували медики. За словами артистки, хірургічне втручання тривало близько 3 годин.

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"Цей біль, але я в надійних та турботливих руках в лікарні. Я звернулась до медиків з 2 зламаними ребрами, розірваними зв'язками на правій руці, яку оперували близько трьох годин. Я намагаюся не рухатися, щоби зламані ребра зрослися", – зазначила Мелані Браун.

Наразі зірка не розповідає, що стало причиною госпіталізації. Як повідомляє TMZ, Мелані Браун невдало впала зі сходів у своєму помешканні у Лондоні.

Мелані Браун досі перебуває у шпиталі. Знаменитість скасувала презентацію своєї книги в Нью-Йорку та вибачилась перед прихильниками, які очікували на зустріч з нею. Травмовану артистку вже відвідали її колеги по гурту Spice Girls. Відповідні кадри Мелані Браун опублікувала в мережі.